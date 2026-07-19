Panyi Miklós: már a rajtkőnél elhasalt Gajdos László minisztériuma

A konzervatív politikus a nyugat-magyarországi azbeszt-probléma kapcsán mutatott tétlenségével összefüggésben is bírálta Magyar Péteréket. – A Tisza több tízezer embert hagy cserben. (...) Megüzenték az azbeszttel szennyezett falvak lakóinak, hogy nyugodtan lélegezzenek mélyeket. Amit szakértők állítanak az nincs úgy, amit a Greenpeace mond, az nem fontos. Nincs is nagy baj egy utcán kívül sehol. De a lényeg, hogy mindenki másra most nincs se pénz, se fókusz, maradjanak ezért csendben – közölte.

Mint megírtuk, a Greenpeace vizsgálatai nyomán már hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy a burgenlandi bányákból származó kőzúzalék több magyarországi településre is eljuthatott, és a rákkeltő anyag jelenléte több helyen laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolást nyert. A szennyezés Szombathely, Bozsok, Kőszeg és Zalaegerszeg mellett újabb helyszíneket is érinthet. Sőt, a rendelkezésre álló adatok alapján akár a főváros térségébe is kerülhetett az érintett kőzúzalékból.

Veszélyes tétlenség

A Tisza-kormányzat azonban mindeddig nem tett meg minden szükséges lépést. Noha Szombathelyen segítenek, a többi helyen azonban szerintük nem olyan nagy a baj. A múlt csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón közölték, hogy a kormány arról döntött: a szombathelyi Oladi Plató városrész érintett útjairól eltávolítják a szennyezett zúzott követ. Magyar Péter pedig azt jelentette be, hogy a közvetlen állami felelősségvállalás, valamint a kártérítés rendezése érdekében újabb sürgős kétoldalú találkozót kezdeményez az osztrák kancellárral.

Azonban - amint a Greenpeace a minap felhívta rá a figyelmet - az általuk tett január 29-i bejelentés óta, valamint három hónappal azután, hogy a hatóság nyilvánosságra hozta a szombathelyi széles körű azbesztszennyezettséget, még mindig nem született országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett lakosság és önkormányzatok számára, miközben hétről hétre azonosítanak újabb szennyezett területeket, legutóbb például Sopronban.

Mivel továbbra sem nyilvános, milyen döntések születtek a magyar–osztrák azbesztügyi munkacsoportban és a tárcaközi azbesztmunkacsoportban, ezért a zöld szervezet közérdekű adatigényléssel fordult a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökséghez,

amelyben többek között a munkacsoportok döntéseit, jelentéseit, tagjainak névsorát, az önkormányzatoknak adott szakmai útmutatásokat, valamint az azbesztmentesítés ütemezésére és alkalmazott módszereire vonatkozó dokumentumokat kérte ki.