bethesda gyermekkórházszülődigitális eszköz

Az unalom hasznos is lehet, az viszont árt a gyermekeknek, ha túl sokat vannak képernyő előtt + videó

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A gyermekkórház és az NMHH szakemberei ingyenes kiadvánnyal segítenek, hogyan csökkenthető a képernyőidő mennyisége.

Munkatársunktól
2026. 07. 02. 13:57
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Az unalom hasznos

– Ha hagyjuk a gyermeket néha unatkozni, az agya 10-15 perc után átkapcsol, és képessé válik az önálló játékra és felfedezésre  –  közölték, kiemelve, a „képernyő helyett kapcsolat” elvét követve a kiadvány olyan offline alternatívákat mutat be, mint a közös mozgás, a meseolvasás vagy az alkotás, amelyek a belső képalkotást, a finommotorikát és az érzelmi szabályozást is hatékonyabban fejlesztik, mint a készen kapott digitális tartalmak.

A gyakorlati segítségnyújtás jegyében a szülők a kiadványból egy digitális házirend elkészítését segítő sablont is letölthetnek, amely hozzájárul a család egyedi igényeihez szabott szabályok lefektetéséhez. Ezek akkor válnak hitelessé, ha a szülők saját eszközhasználatukkal is jó példát mutatnak, hiszen a gyermekek számára a szülői minta a legerősebb iránytű. Az útmutató kitér a „sharenting”, vagyis a szülői túlposztolás veszélyeire is, tanácsokat adva a gyermekek digitális lábnyomának csökkentéséhez, valamint magánszférájuk védelméhez.

Az ingyenesen letölthető kiadvány ide kattintva elérhető.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

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