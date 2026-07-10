„Halálba segíthette” betegét a Szent János Kórház doktornője, emberöléssel gyanúsítják
A Szent János Kórház sürgősségi osztályán dolgozott az az orvos, akit emberöléssel gyanúsítanak. Sajtóértesülések szerint a halálba segíthette egyik betegét. Az eutanázia Magyarországon gyilkosságnak számít a hatályos jogszabályok alapján. Ez azonban akár meg is változhat, hiszen nemrégiben kormányzati pozícióba nevezték ki a TASZ-nak azt a jogászát, aki korábban többször is kiállt az eutanázia mellett.
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