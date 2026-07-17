Egy fontos szempontot emelt ki a közlekedési szakértő a tervezett szigorítások kapcsán

Herpy Miklós sokkal szigorúbban büntetné a lakott területen történő gyorshajtást (Forrás: Facebook)

A közlekedési ügyvéd szerint a szabályozásnak ugyanakkor csak akkor lesz valódi visszatartó ereje, ha az elkövető személye is azonosítható lesz a bírságolás során.

„Ma a gyorshajtások jelentős részét automata sebességmérők rögzítik, amelyek alapján csak a jármű rendszáma áll rendelkezésre. Ezért indokoltnak tartom, hogy a közigazgatási bírság kiszabásakor az üzembentartó köteles legyen megjelölni, ki vezette a járművet. Csak így követhető nyomon, hogy valaki notórius visszaeső gyorshajtó-e. Pusztán a rendszám ehhez nem elég” – vélekedett.

Arról, hogy a legsúlyosabb közlekedési jogsértések – például kirívó gyorshajtás, súlyos ittas vezetés vagy vasúti átjáróban elkövetett szabályszegés – esetén elkobozható legyen a jármű, Herpy Miklós közölte, a járműelkobzás lehetőségét elvi szinten támogatja, de kizárólag a valóban kirívóan veszélyes és tudatos jogsértések esetén.

A részletekben azonban itt is komoly veszélyek rejlenek

– mondta, hozzátéve, a vasúti átjáróban elkövetett szabályszegés jó példa erre. „A fehér jelzés minden előzetes figyelmeztetés nélkül vált át pirosra. Előfordulhat, hogy a járművezető már olyan közel van a jelzőberendezéshez, hogy fizikailag nem tud biztonságosan megállni, ezért áthalad a tilos jelzésen. Ez nem azonos azzal, amikor valaki tudatosan hajt át a már hosszabb ideje piros jelzésen, ami valóban rendkívül veszélyes” – példázta.

Herpy szerint ilyen súlyos jogkövetkezmény ezért csak meghatározott ideje fennálló tilos jelzés szándékos figyelmen kívül hagyása esetén alkalmazható. „Összességében a szigorításoknak lesz valódi visszatartó erejük, de önmagában a büntetési tételek emelése nem elegendő. Pontos, differenciált szabályokra, az elkövetők azonosítására és következetes jogalkalmazásra is szükség lesz” – összegzett a közlekedési ügyvéd.