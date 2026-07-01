Kiengedték a börtönből Óbuda volt fideszes alpolgármesterét

Pártokon átívelő együttműködés

A gyanú szerint kezdetben a vállalkozó a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon, az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott a volt óbudai szocialista Czeglédy Gergő önkormányzati képviselővel. A főügyészség hozzátette:

az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezen arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde volt momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén jutatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért. A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármestereknek is rendszeresen jutatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba választókerületi elnöknek is fizetett – áll az ügyészségi korábbi közleményben.

A hatóság hangsúlyozta, az üzletember ezen túlmenően Molnár Zsolt akkori MSZP-s országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérése kapcsán Molnár több esetben a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Alkut kötött a kulcsfigura

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa (Gy. Tamás) és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

Az ügyészség által meg nem nevezett vállalkozó információink szerint nem más, mint a Pannonpark Kft. volt tulajdonosa, Z. Zsolt. Róla megírtuk, hogy csupán öt év tíz hónapot indítványozott az üzletemberre az ügyészség, amennyiben a váddal egyezően beismerő vallomást tesz az ellene évekkel ezelőtt indult büntetőügy előkészítő ülésen.

Pedig a többek között kertészeti, parkfelújítási megrendeléseket a fővárosban rendre elnyerő Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát súlyos bűncselekményekkel, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással, gazdasági csalással, versenykorlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban és okirat-hamisítással vádolták meg.

Úgy tudjuk, az enyhe ügyészi indítvány egyik oka, hogy Z. Zsolt alkut köthetett a hatóságokkal és többek között a kedden kirobbant korrupciós botrány érintettjeire vallott.

Ráadásul Z. Zsolt egy évet letartóztatásban, majd bűnügyi felügyeletben volt, ami beszámít a büntetésébe. Rajta kívül egy volt önkormányzati politikus is beszélni kezdett, terhelő vallomást téve politikus-társaira.