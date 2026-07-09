Napokon belül bajba kerülhetnek az autósok – a kormányülésen mégsem foglalkoztak velük + videó

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Magyar Nemzet
2026. 07. 09. 13:12
Fotó: Ladóczki Balázs
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Folytatódik a Tisztítótűz művelet

A Tisza-kormány újabb korrupcióellenes intézkedésekről számoltak be a kormányinfón. A kabinet a Tisztítótűz művelet részeként több olyan ügyet is feltárt, amelyekben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, illetve költségvetési csalás gyanúja merülhet fel – közölte Köböl Anita. A kormányszóvivők közlése szerint az érintett ügyekben feljelentést tesznek az illetékes nyomozó hatóságoknál. Azt is közölték, hogy a korrupcióellenes intézkedések egyik első eredményeként Magyarország hozzáférhet 16,4 milliárd eurónyi európai uniós forráshoz, mivel a kormány hitelt érdemlően tudta igazolni az Európai Unió felé a jogállamisági és korrupcióellenes garanciák teljesítését.

A tájékoztatón hét civil szervezet ügyét ismertették. A Ficsak 11 Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás 11 Sportegyesület a kormány közlése szerint 2021 és 2026 között összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától.

A Miniszterelnökség átvilágítást végző munkatársai azt állítják, hogy a szervezetek között személyi és gazdasági összefonódások mutathatók ki. A kormányinfón elhangzottak szerint az egyik visszatérő szereplő a Fidesz–KDNP egyik 2026-os budapesti egyéni képviselőjelöltje volt, aki egyes szervezeteknél alapítóként, máshol hivatalos képviselőként, illetve elszámolásokban közreműködő személyként tűnt fel. Azt is közölték, hogy bizonyos személyek több szervezet irataiban is megjelentek, például kapcsolattartóként, bérlistán szereplő munkavállalóként vagy beszámlázó szolgáltatóként. A kormány szerint akadt olyan eset is, amikor egy munkavállaló fizetést kapott, emellett pedig szolgáltatóként is számlázott.

kormányszóvivői sajtótájékoztató
Magyar Éva kormányszóvivő Fotó: Ladóczki Balázs

 A tájékoztatás szerint az átvilágítás gazdasági összefonódások, közös ingatlanvásárlás, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozása, valamint a költségek többszöri elszámolásának veszélyét mutatta ki, ezért feljelentést tettek. A kormányszóvivő hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúját említette.

Külön ügyként került elő az Observer médiafigyelővel kötött szerződések vizsgálata. A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el a 2020 és 2026 közötti időszakban kötött, összesen 30,9 milliárd forint értékű médiakövetési szerződések miatt. A kabinet szerint a díjak emelkedése nem állt arányban a szolgáltatások tartalmával. A tájékoztatón elhangzottak alapján 2020 és 2022 között még évi 2–2,4 milliárd forint volt az Observernek fizetett díj, amely 2023 és 2026 között már évi 5,8 milliárd forintra emelkedett. A kormány szerint a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálandó a túlárazás gyanúja, mivel hasonló médiafigyelési szolgáltatások piaci összehasonlítás alapján lényegesen alacsonyabb áron is elérhetők lettek volna.

A kormányszóvivőin szóba került az Orbán Viktor tavaszi országjárásán feltűnt fekete ruhás, kapucnis csoportok ügye is. A tájékoztatón felidézték, hogy több helyszínen olyan személyek jelentek meg, akik a Tisza-kormány állítása szerint az ellentüntetők hangjának elnyomásában, illetve távol tartásában vehettek részt. A miniszterelnökségi átvilágítása szerint ezek az emberek nem magánszemélyként jelentek meg a rendezvényeken, hanem „fideszes pártszervezeti akció” történt.  Elmondásuk szerint, a Telex riportjában beazonosított férfi a Fidesz kapcsolattartójaként szerepelt egy fidesz.hu-s e-mail-címmel, ezért az ügyben feljelentést tettek.

Több tízmilliárd forintnyi állami támogatás juthatott az előző kormány alatt egy törpeegyháznak – közölték. A tájékoztatás szerint az érintett szervezet megkapta a Károlyi-palotát, emellett pedig egy másik ingatlan is a tulajdonába került. Az ügyben összesen 34 milliárd forintnyi támogatásról van szó. A kormány közlése szerint az átvilágítás során több aggályos körülmény is felmerült. Az ingatlanok felújításához kapcsolódó igazolások és a kivitelezői díjazások átláthatatlannak bizonyultak, sőt az sem tisztázott minden esetben, pontosan ki volt a megbízó és ki a megbízott az elvégzett munkák kapcsán. A vizsgálatok alapján több bűncselekmény gyanúja is felmerülhet, köztük a hivatali visszaélésé is.

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A költségvetési leltárról, valamint a 25 év alattiak szja-mentességéről, az árrésstopról és a 14. havi nyugdíjról is kérdezték a kormányszóvivőket. Köböl Anita közölte: egyelőre egy költségvetési leltárt hoztak nyilvánosságra, miközben tovább folytatódik a büdzsé átvilágítása. Hozzátette, jelenleg nincs konkrét előirányzat vagy kormánydöntés, a most ismertetett adatok csupán pillanatképet jelentenek. A kormány augusztus végéig tervezi módosítani a 2026-os költségvetést, a 2027-es büdzsé pedig várhatóan csak októberben készülhet el.

A felvetett intézkedésekkel kapcsolatban Köböl hangsúlyozta: a kormány mindent megtart, ami jó az embereknek.

Az árrésstop ügyéről ugyanakkor – mint mondta – a kabinet eddig nem tárgyalt.

Az üzemanyagársapka esetleges visszavezetése kapcsán elmondták, a piaci folyamatok indokolttá teszik, a gazdasági miniszter azonnal tud lépni. Ismertették, a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását. Hozzátették, a gazdasági miniszternek már önálló hatásköre van arra, hogy szükség esetén intézkedjen az ügyben.

Az intézmények vezetőinek esetleges eltávolításáról is szó esett. Azon vezetőkről van szó, akiket korábban Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett távozásra szólított fel. Ezzel kapcsolatban kiderült: a kérdés már az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, így erről nem születnek kormányzati döntések.

Ankarában jó fogadtatásban részesült Magyarország, amely során a kormányfő több kétoldalú tárgyalást is folytatott (Norvégia, Finnország, Albánia, Macedónia vezetőivel). Hozzátették, Magyarország 2035-ig a GDP 5 százalékát költi védelmi fejlesztésekre, amelyhez mindenképpen tartani fogja magát az ország gazdasági vezetése. A tervek szerint 2031-ig 2,5 százalékra nőnek a védelmi kiadások. 

Semmi konkrétum nem hangzott el Köböl Anita részéről a az Otthon Start Program változásai kapcsán. Arra hivatkozott, hogy amíg a költségvetésben nincsenek konkrét döntések, addig nem tudnak válaszolni. Hozzátette, a kiadások és bevételek egyensúlyára törekszenek, de azért az előző kormány „jó dolgait” megtartják.

Az ukrán aranykonvoj ügyében megszüntette az eljárást a NAV, azzal az indoklással, hogy nem történt semmilyen bűncselekmény.

Azonban továbbra is folyamatban lévő ügyről van szó – közölték.

Kormányzati tájékoztatót tartottak a miniszterelnökségen. Nem ez az volt első eset, hogy Magyar Péter miniszterelnök nem vett részt egy ilyen sajtóeseményen, de ezúttal még Magyarországon sincs a miniszterelnök, éppen Törökországban nyaral a két kisebb gyermekével.

Borítókép: Magyar Éva és Köböl Anita kormányszóvivők. Fotó: Ladóczki Balázs

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