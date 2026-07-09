Napokon belül bajba kerülhetnek az autósok – a kormányülésen mégsem foglalkoztak velük + videó

A kormányszóvivőin szóba került az Orbán Viktor tavaszi országjárásán feltűnt fekete ruhás, kapucnis csoportok ügye is. A tájékoztatón felidézték, hogy több helyszínen olyan személyek jelentek meg, akik a Tisza-kormány állítása szerint az ellentüntetők hangjának elnyomásában, illetve távol tartásában vehettek részt. A miniszterelnökségi átvilágítása szerint ezek az emberek nem magánszemélyként jelentek meg a rendezvényeken, hanem „fideszes pártszervezeti akció” történt. Elmondásuk szerint, a Telex riportjában beazonosított férfi a Fidesz kapcsolattartójaként szerepelt egy fidesz.hu-s e-mail-címmel, ezért az ügyben feljelentést tettek.

Több tízmilliárd forintnyi állami támogatás juthatott az előző kormány alatt egy törpeegyháznak – közölték. A tájékoztatás szerint az érintett szervezet megkapta a Károlyi-palotát, emellett pedig egy másik ingatlan is a tulajdonába került. Az ügyben összesen 34 milliárd forintnyi támogatásról van szó. A kormány közlése szerint az átvilágítás során több aggályos körülmény is felmerült. Az ingatlanok felújításához kapcsolódó igazolások és a kivitelezői díjazások átláthatatlannak bizonyultak, sőt az sem tisztázott minden esetben, pontosan ki volt a megbízó és ki a megbízott az elvégzett munkák kapcsán. A vizsgálatok alapján több bűncselekmény gyanúja is felmerülhet, köztük a hivatali visszaélésé is.

Mi lesz a 14. havi nyugdíj sorsa?

A költségvetési leltárról, valamint a 25 év alattiak szja-mentességéről, az árrésstopról és a 14. havi nyugdíjról is kérdezték a kormányszóvivőket. Köböl Anita közölte: egyelőre egy költségvetési leltárt hoztak nyilvánosságra, miközben tovább folytatódik a büdzsé átvilágítása. Hozzátette, jelenleg nincs konkrét előirányzat vagy kormánydöntés, a most ismertetett adatok csupán pillanatképet jelentenek. A kormány augusztus végéig tervezi módosítani a 2026-os költségvetést, a 2027-es büdzsé pedig várhatóan csak októberben készülhet el.

A felvetett intézkedésekkel kapcsolatban Köböl hangsúlyozta: a kormány mindent megtart, ami jó az embereknek.

Az árrésstop ügyéről ugyanakkor – mint mondta – a kabinet eddig nem tárgyalt.

Az üzemanyagársapka esetleges visszavezetése kapcsán elmondták, a piaci folyamatok indokolttá teszik, a gazdasági miniszter azonnal tud lépni. Ismertették, a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását. Hozzátették, a gazdasági miniszternek már önálló hatásköre van arra, hogy szükség esetén intézkedjen az ügyben.