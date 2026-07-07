Munkában a parlament: elkezdik az alaptörvény tizenhetedik módosításának a vitáját is

Megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokat.

Napirenden szerepel az agrárminiszter javaslata a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosításáról, amely szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremtik a kárenyhítési rendszerből az előlegfizetés lehetőségét.

Magyar Péter ma sem lesz ott az Országgyűlésben, hiszen Törökországban tartózkodik ahol részt vesz a NATO-csúcson, majd a gyerekeivel nyaral a tengerparton.

Borítókép: Parlamenti patkó. Fotó: Ladóczki Balázs