Németh Balázs: Kulcsár Krisztiánnak nincs helye az Országgyűlésben
Ha nem mond le, szégyent hoz minden magyar sportolóra és olimpikonra, illetve a teljes Tisza-frakcióra - mondta a parlamentben a Fidesz-frakció szóvivője, miután Kulcsár Krisztián vállalhatatlan, trágár jelzővel sértegette a fideszes Lezsák Annát.
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