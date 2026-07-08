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A Belügyminisztérium szerint minden rendben volt Szakács István előállításával

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Nagy port kavart, hogy szerda reggel rendőrök állították elő Szakács István jobboldali influenszert egy Facebook-poszt miatt. A Belügyminisztérium közleménye szerint minden rendben zajlott, a nyomozóhatóság mindent az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre.

Máté Patrik
2026. 07. 08. 19:32
Szakács István Forrás: Facebook/Szakács István
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Bayer Zsolt
idezojelekmagyar peter

Jaj de ciki!

Bayer Zsolt avatarja

És mennyire érthető...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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