Magyar Pétert nem vitték el a rendőrök, pedig két éve ő is elkövette ugyanazt, amit Szakács István + videó
Mint megírtuk, győri otthonából vitték el a rendőrök Szakács István jobboldali bloggert szerdán hajnalban, ugyanis arról posztolt, hogyha Magyar Péter politikai bosszúból elvitetné a pribékjeivel Orbán Viktort, akkor utcára menne a jobboldali tábor. Két évvel ezelőtt a mostani miniszterelnök kísértetiesen hasonló fenyegetést fogalmazott meg.
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