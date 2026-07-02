Tragédia történt a Magyar Postánál a hőségriadó idején, vizsgálatot rendelt el a minisztérium

A Magyar Posta tájékoztatása szerint a hőségriadó idején több óvintézkedést vezettek be. A dolgozók számára hűtött ivóvizet, nyári munkaruházatot és szükség esetén SPF 50-es fényvédő krémet biztosítottak, emellett rugalmas munkakezdést, hosszabb pihenőidőket és a klimatizált pihenőhelyek igénybevételének lehetőségét is biztosították.

A vállalat közlése szerint a kézbesítők csak annyi küldeményt vihettek magukkal, amennyit a délelőtti órákban biztonságosan kézbesíteni tudtak, így a legnagyobb hőség előtt visszatérhettek a postahivatalokba.