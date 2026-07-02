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Tragédia történt a Magyar Postánál a hőségriadó idején, vizsgálatot rendelt el a minisztérium

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Két postai kézbesítő is elhunyt a múlt heti brutális, 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben. A tragédiákról a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek, ahol a kollégák a tarthatatlan fizikai megterhelésre és a nehéz táskákra panaszkodtak. Kapitány István is reagált a történtekre, részvétét fejezte ki az elhunytak családjainak.

Magyar Nemzet
2026. 07. 02. 19:59
illusztráció Fotó: Huszár Márk
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A Magyar Posta tájékoztatása szerint a hőségriadó idején több óvintézkedést vezettek be. A dolgozók számára hűtött ivóvizet, nyári munkaruházatot és szükség esetén SPF 50-es fényvédő krémet biztosítottak, emellett rugalmas munkakezdést, hosszabb pihenőidőket és a klimatizált pihenőhelyek igénybevételének lehetőségét is biztosították.

A vállalat közlése szerint a kézbesítők csak annyi küldeményt vihettek magukkal, amennyit a délelőtti órákban biztonságosan kézbesíteni tudtak, így a legnagyobb hőség előtt visszatérhettek a postahivatalokba.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Huszár Márk)

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