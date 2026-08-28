Írtunk róla, hogy július elsejével már leváltották a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatóját, Gondos Miklóst. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban Somogyi Alíz gazdasági igazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízását vonatta vissza az egészségügyi miniszter, a Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatójának, Révai Róbertnek a megbízatását pedig megszüntették. A zalagerszegi Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatói tisztségében is változás volt.
Tovább tisztogat a kormány – Hegedűs Zsolt a Honvédkórház igazgatóját is leváltotta
Hegedűs Zsolt miniszter most sem indokolta a személycserét, amely beleillik az elmúlt hónapok sorozatába.
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