Magyar Pétertiszasziget

Ki mint vet, úgy arat: már a tiszás képviselőket fenyegetik a kormánypárti szimpatizánsok

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Felháborodottan reagáltak több Tisza-sziget részéről is arra, hogy Unger Annát választották meg az NVVH élére. A párt és az aktivisták közötti feszültség azonban már jóval korábban, a választások után elkezdett kialakulni. A hangulat szításában pedig Magyar Péter is oroszlánrészt vállalt a kampányban.

Máté Patrik
2026. 08. 31. 10:50
Fotó: Polyák Attila
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A tiszások ellen fordulhat a Magyar Péter által felkorbácsolt gyűlölet

Akadt azonban, aki meglehetősen sajátos módját választotta a reakciónak. Ferenczi Gábor tiszás képviselő – aki arról panaszkodik, hogy egy tiszás éjjel 11-kor üzenetben mocskolta a szavazás után  – például azt is közölte, hogy nem fog laikusok Facebook-kommentjei, meg feltűnési viszketegségben szenvedő emberek posztjai alapján szavazni. Majd saját választási indulását egy mártíréval vetekedő áldozatvállalásként mutatta be, s végül eljutott odáig, hogy:

Kemény, nehéz időkben, olyan bátor, tökös emberekre volt szükség, mint Magyar Péter, vagy Én. Majd egyenesbe jön az ország és jöhetnek a gyengék, a puhák.

A Tűzfalcsoport szerint nehéz elképzelni, hogy éppen ez a hangnem fogja meggyőzni azokat az önkénteseket, akik két éven keresztül pultoztak, szórólapoztak, kopogtattak és kampányoltak a TISZA mellett, és személyesen Ferenczi Gábor megválasztása érdekében is.

Annál is inkább, mert az elégedetlenség jóval az Unger-ügy előtt elkezdődött, többek között augusztus 20-án pedig a HVG-nek is arra panaszkodott valaki, hogy „nélkülünk sehol se lennének”, április 12. óta mégsem figyel rájuk senki. A kiábrándultság valahol érthető, ugyanakkor sejthető volt, hogy a Magyar Péterék nem mintademokraták. A Tisza Pártnak hivatalosan csupán 29 tagja van, és Radnai Márk a választási győzelmet követően világossá tette, hogy nem tud olyan szándékról, amely szerint megnyitnák a tagságot az aktivisták számára.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

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