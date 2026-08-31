unger annanvvhinterjú

Unger Annát kikupálták, az RTL-en bizonygatta, hogy már kedden indul a munka az új ÁVH-ban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A rosszul sikerült telexes interjút követően Unger Anna egy imázsépítő interjút adott az RTL-nek, ahol láthatóan kisminkelték és számára előnyösebb kameraállásokkal operáltak. A beszélgetés során az NVVH elnökét igyekeztek a kormánytól független szereplőként feltüntetni, amit Magyar Péter is próbált megerősíteni.

Magyar Nemzet
2026. 08. 31. 9:49
Unger Anna Róza, az NVVH elnökjelöltje Forrás: Facebook
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Magyar Péter is beszállt a buliba: nem ő fogja hívogatni Unger Annát

A koreográfia csúcspontjának azt vélte, amikor Unger Anna kijelentette: „Engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más!” Deák Dániel kiemelte, hogy ezután a kormánypárti sajtó – mintha csak központi utasítást kapott volna – éppen ezt a mondatot emelte ki az interjúból. Majd a Telex beszámolója alatt szinte azonnal megjelent Magyar Péter is, aki sietett megerősíteni: nem áll szándékában felhívni Unger Annát.

Az egész jelenet annyira tökéletesen felépített volt, mintha előre megírt forgatókönyv szerint zajlott volna. Az persze lehet, hogy közvetlenül nem Magyar Péter fogja hívogatni Unger Annát. De hogy régi barátja, Ruff Bálint továbbra is ott lesz mellette és terelgeti, arra azért nagy összegben lehet fogadni

– jelentette ki az elemző.

Meglátása szerint Ruff Bálint volt az, aki keresztülvitte Unger Anna megválasztását, éppen ezért marad meg a politikai kérdés: miért ragaszkodott ennyire egy jogi végzettséggel nem rendelkező jelölthöz egy olyan hivatal élén, amelynek működése súlyos jogi következményekkel járhat?

Csak nem azért, mert nem a jog, hanem a politikai szempontok lesznek a fontosak? Jönnek a politikai kirakatperek

– tette hozzá.

Borítókép: Unger Anna, az NVVH elnöke (Forrás: Facebook)

 

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