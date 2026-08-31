Vitézy Dávidék újraindítanak egy fontos fórumot, amelyet még Tarlós István idején hoztak létre

A kormány oldaláról a további tagokat a miniszterelnök jelölné ki a miniszterek közül.

A fővárost a kerületi polgármesterek, illetve a Fővárosi Közgyűlés tagjai képviselnék, akiket a főpolgármester javaslatára a közgyűlés jelölne.

A tanács szükség szerint ülésezne, de legalább negyedévente össze kellene hívni. Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy az elmúlt években a korábbi szervezet működése fokozatosan elhalt.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn, Karácsony Gergellyel közös sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a közfejlesztési tanácsról szóló törvénytervezet néhány napon belül az Országgyűlés elé kerülhet. A miniszter szerint a kormány azt javasolja, hogy a tanácsot törvényi szinten hozzák létre, és olyan paritásos együttműködési testületként működjön, amely képes előrevinni a kormány és a főváros közös ügyeit.

A tervek nem állnának meg a tanács újraindításánál. A törvényjavaslat egy olyan közös intézményi keret létrehozásával is számol, amely a korábbi Budapesti Fejlesztési Központhoz hasonlóan a főváros és a kormány együttműködését segítené.

Karácsony szerint partnerségre van szükség

Karácsony Gergely a közös sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az elmúlt években a korábbi kormány szerinte aktuálpolitikai és hatalmi megfontolásokból hátrányos helyzetbe hozta Budapestet. A főpolgármester szerint a Közfejlesztések Tanácsának korábbi működése sem volt problémamentes: volt olyan időszak, amikor még összehívták az üléseit és születtek is döntések, ám ezeket később nem hajtották végre.

Karácsony szerint ezt követően már az üléseket sem hívták össze, sőt felmerült a formálisan még létező szervezet megszüntetése is.

A főpolgármester most azt mondta: Budapest partnerséget szeretne a kormánnyal, és szerinte a Közfejlesztések Tanácsa megfelelő keretet adhat ahhoz, hogy a vitás ügyekben konszenzus szülessen.

A miniszter, a főpolgármester, és a zuglói polgármester a program keretei közt egy önfeledt trolibuszozásra is benevezett.