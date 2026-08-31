fővárosi közfejlesztések tanácsatarlós istvánkarácsony gergelyfővárosMagyar Péter

Vitézy Dávidék újraindítanak egy fontos fórumot, amelyet még Tarlós István idején hoztak létre

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Újra működésbe léphet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyben a kormány és a főváros paritásos alapon egyeztethet a legfontosabb budapesti beruházásokról. A törvényjavaslat már a héten az Országgyűlés elé kerülhet, miközben egy közös fejlesztési szervezet létrehozása is szerepel a tervek között.

Gábor Márton
2026. 08. 31. 13:05
Fotó: Mirkó István
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A kormány oldaláról a további tagokat a miniszterelnök jelölné ki a miniszterek közül. 

A fővárost a kerületi polgármesterek, illetve a Fővárosi Közgyűlés tagjai képviselnék, akiket a főpolgármester javaslatára a közgyűlés jelölne.

A tanács szükség szerint ülésezne, de legalább negyedévente össze kellene hívni. Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy az elmúlt években a korábbi szervezet működése fokozatosan elhalt.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn, Karácsony Gergellyel közös sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a közfejlesztési tanácsról szóló törvénytervezet néhány napon belül az Országgyűlés elé kerülhet. A miniszter szerint a kormány azt javasolja, hogy a tanácsot törvényi szinten hozzák létre, és olyan paritásos együttműködési testületként működjön, amely képes előrevinni a kormány és a főváros közös ügyeit.

A tervek nem állnának meg a tanács újraindításánál. A törvényjavaslat egy olyan közös intézményi keret létrehozásával is számol, amely a korábbi Budapesti Fejlesztési Központhoz hasonlóan a főváros és a kormány együttműködését segítené.

Karácsony szerint partnerségre van szükség

Karácsony Gergely a közös sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az elmúlt években a korábbi kormány szerinte aktuálpolitikai és hatalmi megfontolásokból hátrányos helyzetbe hozta Budapestet. A főpolgármester szerint a Közfejlesztések Tanácsának korábbi működése sem volt problémamentes: volt olyan időszak, amikor még összehívták az üléseit és születtek is döntések, ám ezeket később nem hajtották végre.

Karácsony szerint ezt követően már az üléseket sem hívták össze, sőt felmerült a formálisan még létező szervezet megszüntetése is.

A főpolgármester most azt mondta: Budapest partnerséget szeretne a kormánnyal, és szerinte a Közfejlesztések Tanácsa megfelelő keretet adhat ahhoz, hogy a vitás ügyekben konszenzus szülessen.

A miniszter, a főpolgármester, és a zuglói polgármester a program keretei közt egy önfeledt trolibuszozásra is benevezett. 

– Átadtuk a meghosszabbított 81-es trolit Budapesten a főpolgármesterrel és Zugló polgármesterével - ez az egyik abból a 127 projektből, amit mára le kellett zárni, hogy haza tudjuk hozni a teljes 10 milliárd euró forrást a Helyreállítási Alapból. Jelentem, sikerült! – posztolta az örömhírt Vitézy Dávid. 

Borítókép: A 81-es Troli átadása (Fotó: Mirkó István)

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