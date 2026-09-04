A 444 üzenete után azonnal levették a képernyőről az M5 műsorát
Alig néhány órával azután, hogy a 444.hu élesen támadta az M5 Ez itt a kérdés… című műsorát és annak házigazdáját, Gulyás Istvánt, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. azonnali hatállyal levette a produkciót a képernyőről. A közmédia egy korábbi adás témaválasztásával indokolta a döntést, Gulyással szemben pedig jogi lépéseket is tett. A műsorban az elmúlt években konzervatív és baloldali-liberális közéleti szereplők egyaránt megfordultak.
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