Baka András a kommunizmusban gyors karriert futott be – nem véletlen, hogy beszédében kihagyta ezt az időszakot 

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A Tűzfalcsoport Baka András pályafutását és kommunista korszakbeli külföldi útjait vizsgálta, és azt állítja: a köztársasági elnökének múltjában több olyan részlet is akad, amelyről eddig kevés szó esett. A szerző szerint Baka karrierjét jó kapcsolatai is segíthették, miközben a Tisza ma már politikai mártírként tekint rá.

Pámer Dávid
2026. 09. 11. 9:07
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Korbely-ügy

Hozzátették: Strasbourgi működését beárnyékolja a Korbely-ügyben hozott döntése és a határozat melletti nyílt kiállás. Ez az 1956-os forradalom és szabadságharc nyílt meggyalázása, ezért úgy látják, Baka jelölése nyílt provokáció és beláthatatlan következményekkel járna, ha részt venne az évfordulós megemlékezéseken – tette hozzá a szerző.

Baka András és Sólyom László kooperációjához visszatérve, a cikk szerzői hangsúlyozták, Bakának letelt a mandátuma Strasbourgban, és mivel lejárt a Legfelsőbb Bíróság akkori elnökének mandátuma is, Sólyom őt jelölte főbírónak. Mivel Baka a hazai jogot és a bírósági viszonyokat egyáltalán nem ismerte, ahogy a HVG fogalmazott, a bírói kar nem fogadta el személyét és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács nem támogatta a jelöltet. 

Egy évig tartott a huzavona, és ahogy a korabeli Népszabadság feltárta, Sólyom döntő lépésre szánta el magát: „közölte a Fidesz elnökével, hogy ha nem szavazzák meg a jelöltjét, lemond.” Ez azt jelenthette volna, hogy akár Gyurcsány Ferenc is államfő lehetett volna a baloldali többségű parlament döntése alapján. Baka főbíró lett.

Baka András a Tisza Párt mártírja

A Tűzfalcsoport kiemelte, a 2010-ben hatalomra került Fidesz-kormánnyal jó viszonyra törekedett Baka, sőt tudni lehetett, hogy volt egy magas beosztású támogatója a kormányból. 

Ez azonban kevésnek bizonyult az előzmények ismeretében, és átszervezésre hivatkozva megfosztották főbírói tisztségétől, de a Kúrián tanácselnökként magas illetményért tovább dolgozhatott. 

Egykori munkahelyéhez fordult panaszával, az Emberi Jogok Európai Bírósága a mandátum megszakítását jogellenesnek nyilvánította, előírta ilyen esetekre a közméltóságok számára megfelelő jogorvoslati fórum biztosítását és 100.000 euró büntetést szabott ki azzal, hogy nem ez a tényleges kár.

A Tűzfalcsoport szerint a döntés után az előző kormány nem várta meg a hazai kártérítési pereket, hanem fizetett Bakának, azzal, hogy ő magas illetményért tovább dolgozhatott a Kúrián. Több forrás utal arra, hogy abból az alapból, amellyel a kényszernyugdíjazott bírák kártérítését fizették, Baka attól eltérő összeget kaphatott. 

Mivel ez közérdekű adat, meg kell ismertetni a közvéleménnyel a valós tényeket, amely elsősorban Görög Márta igazságügyi miniszter kompetenciája – írta meg a Tűzfalcsoport. Szerintük Baka elmozdítása azzal nyert jelentőséget, hogy Sulyok Tamás államfőt is eltávolította Magyar Péter kormánya, ő kártérítést nem kapott és nem folytathatta pályafutását.

Emlékeztettek, Baka tovább dolgozhatott. Baka András elévülhetetlen bűne, hogy olyan hivatalt foglalt el, amely jogellenes módon ürült meg. 

Az előző államfőt politikai alapon azzal vádolták, hogy nem szólalt meg több esetben, noha ez indokolt lett volna. 

Baka tekintetében éppen ezért joggal számon kérhetik majd, hogy miért nem ítélte el a négy alkotmánybíró átmenet és kompenzáció nélküli kényszernyugdíjazását, noha éppen a magyar bírák esetében mondta ki az Európai Unió Bírósága, hogy a nyugdíjszabályok megváltoztatása csak több éves átmenet biztosítása és kártérítés mellett lehetséges. „Ezért a cinkos hallgatásért egyszer felelnie kell” – tette hozzá a szerző.

tűzfalcsoporttiszabaka andrás

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