Fellépett a Rolling Stonesszal, Prince rajongott érte, most Budapesten láthatjuk a fado világsztárját

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Énekelt a The Rolling Stonesszal, Prince pedig egy lisszaboni koncertjén színpadra lépett vele. Ana Moura a kortárs fado egyik legismertebb nemzetközi előadója, az elmúlt években azonban egyre kevésbé érdekli, hogy megfeleljen annak a képnek, amelyet a műfajról kialakítottak. Zenéjében az angolai hagyomány, a lisszaboni klubzene, az elektronika és a pop is helyet kap. A portugál énekesnő november 15-én az Akvárium Klubban lép fel.

Ménes Márta
2026. 09. 11. 9:00
Ana Moura Fotó: Isabel Pinto
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A változás mögött nem egyszerű műfaji kísérletezés áll. Moura édesanyja Angolában született, anyai nagyanyja, Guilhermina pedig angolai volt – róla kapta címét a lemez is. Az énekesnő egy augusztusban megjelent, a NAIZ-nak adott interjúban arról beszélt, hogy számára az afrikai zenei világ nem külső hatás, hanem a saját történetének része: „Szükségem van az afrikai hangzásokra, mert részei a történetemnek, az életemnek és a családom életének.” 

Moura szerint a fadóról kialakult kép sem teljes. A műfaj eredetéről beszélve felidézte, hogy korai formái a tánchoz is szorosan kapcsolódtak, és csak később váltak olyanná, amilyennek ma leginkább ismerjük őket. Így a ritmus és a táncolhatóság szerinte nem feltétlenül szakítás a hagyománnyal, hanem akár egy régebbi réteg felfedezése is lehet.

Fadista vagyok, de ez nem lehet akadálya annak, hogy másfajta zenéket fedezzek fel

– mondta.

Moura azóta a klasszikus portugál zenei örökséget sembával, mornával, kizombával, brazil és elektronikus hatásokkal kapcsolja össze. Koncertjein a koreográfia is egyre fontosabb szerepet kapott, a fado azonban nem tűnt el a zenéjéből. Éppen ellenkezőleg: a tradicionális dalok és az új hangzások egymás mellett jelennek meg.

Az énekesnő szerint az új zenei irányok a fiatalabb hallgatókat is közelebb vihetik a tradicionális fadóhoz. 

A hagyomány így nem lezárt szabályrendszerként jelenik meg, hanem olyasmiként, amit újra és újra lehet értelmezni.

A zenei szabadságon túl

A szabadság kérdése Moura számára nemcsak zenei ügy. Az elmúlt években a női önrendelkezésről és a portugál társadalom konzervativizmusáról is nyíltabban beszélt. Egy korábbi, az El Paísnak adott interjúban arról beszélt, hogy minél szabadabban viselkedik, annál erősebben tapasztalja a környezet ítélkezését. Anyává válása után pedig olyan erőt és szabadságot fedezett fel magában, amelyet korábban nem ismert.

Moura színpadi jelenléte is sokat változott az évek során. A hagyományos fadoénekesnő képétől távolodva a koncerteken a mozgás és a koreográfia is fontos szerepet kap, miközben a portugál gitár és a fado jellegzetes hangulata továbbra is meghatározó marad.

2026-ban új felvételekkel is jelentkezett. Tavasszal a brazil Giovani Coutinhóval közös Dona Onça jelent meg, májusban pedig MARO-val készítette el az Era de Aquário/Deixa o Sol Entrar című dalt. A szám a Hair musicalből ismert Let the Sunshine In portugál nyelvű újraértelmezése.

A budapesti koncerten három zenész és két táncos kíséri majd. A programban a Casa Guilhermina dalai mellett korábbi szerzemények és tradicionális fado dalok is helyet kapnak, az új, ritmikusabb zenei világgal együtt.

 

 

fadoPrinceRolling Stones

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