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Aggályos, hogy bizonyított bűncselekmény nélkül koboznának el vagyont

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Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be azt a javaslatot, amely alapján olyan vagyont is lefoglalhatnak, amelyről nem állapítható meg közvetlenül, hogy konkrét bűncselekményből származik. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a bizonyítási teher megfordítása önmagában nem tilos, azonban fontos, hogy mindez hatékony bírói garanciák mellett történjen.

Máté Patrik
2026. 09. 02. 13:08
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Ifj. Lomnici szerint az ártatlanság vélelmét rögzítő bekezdés, valamint az Emberei Jogok Európai Egyezménye (EJEE) akkor válhat relevánssá, ha az elkobzás indokolása a harmadik személyt jogerős ítélet nélkül ténylegesen bűnelkövetőként kezeli. Az alkotmányjogász felhívta a figyelmet, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a Todorov ügyben kimondta: a bizonyítási teher megfordítása önmagában nem aránytalan, amennyiben azt hatékony bírói garanciák kísérik.

A vagyontárgy és a bűnözői tevékenység között azonban legalább közvetett, az ügy egyedi körülményeivel logikusan alátámasztott kapcsolatnak kell fennállnia, és a bíróságnak meg kell indokolnia, miért származhatott a vagyon bűncselekményből

– jelentette ki ifj. Lomnici.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balazs)

 

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Jut eszembe, az ÁVH (mely 1948-ban épp ilyentájt, szeptember elején alakult) vezetőjének, Péter Gábornak sem volt jogi végzettsége.

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