Aggályos, hogy bizonyított bűncselekmény nélkül koboznának el vagyont

Ifj. Lomnici szerint az ártatlanság vélelmét rögzítő bekezdés, valamint az Emberei Jogok Európai Egyezménye (EJEE) akkor válhat relevánssá, ha az elkobzás indokolása a harmadik személyt jogerős ítélet nélkül ténylegesen bűnelkövetőként kezeli. Az alkotmányjogász felhívta a figyelmet, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a Todorov ügyben kimondta: a bizonyítási teher megfordítása önmagában nem aránytalan, amennyiben azt hatékony bírói garanciák kísérik.
A vagyontárgy és a bűnözői tevékenység között azonban legalább közvetett, az ügy egyedi körülményeivel logikusan alátámasztott kapcsolatnak kell fennállnia, és a bíróságnak meg kell indokolnia, miért származhatott a vagyon bűncselekményből
– jelentette ki ifj. Lomnici.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balazs)
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