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Ókovács Szilveszter újabb támadást kapott, itt a válasza

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Ókovács Szilveszter menesztése nem volt elég, a valódi „rendszerváltáshoz” az Operaház teljes vezetői és szakmai holdudvarának leváltására is szükség van Harangozó Gyula szerint, aki a főigazgató menesztése után fordult a sajtóhoz észrevételeivel. Ókovács Szilveszter a lapunknak adott exkluzív válaszában reagált a vele szemben megfogalmazott állításokra.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 05. 18:06
Ókovács Szilveszter újabb támadást kapott, itt a válasza
Ókovács Szilveszter Fotó: Balogh László

– A cikk szerint ön megváltoztatta az örökös tagság szabályait, és a tagok megválasztásában is szerepet vállalt. Milyen szabályok voltak érvényben az ön főigazgatósága alatt, és mi indokolta az esetleges változtatásokat?
– Bővítést határoztam el, és felváltva tettünk javaslatot, és fogadtuk el a másik javaslatát. Minden alkalommal gond nélkül átmentek a nevek, kivéve egy hete az utolsó esetben. De akkor Harangozó el sem jött.

– Keveházi Gábor példája is előkerült: a Harangozó szerint az építő kritikát megfogalmazó örökös tagot hátrány érte. Miért függesztették fel Keveházi juttatásait, és milyen eljárás alapján született erről döntés?
– Keveházi megsértette durva nyilvános támadásaival az etikai kódexet. Három hónapig kapott felfüggesztést, ennek már több éve.

– A nyilatkozat szerint az ön vezetése alatt módszeresen félreállították az ellenvéleményt megfogalmazókat. Mit válaszol erre az állításra?
– Hazugság. De az tény, hogy 

nem a kibicek vezették az Operát, mert az annak a joga, akinek a felelőssége is.

– A cikkben Harangozó vitatja a Solymosi Tamás Kossuth-díjának laudációjában szereplő koreográfusi érdemeket, és azt állítja, hogy ön segítette elő a díj odaítélését. Hogyan kommentálja ezt?
– Solymosi Tamás a koreográfusa Magyarország tíz éve legértékesebb balettelőadásának. Legyen elég ennyi. Egy művésztől a másik művészi kvalitásainak becsmérlése a legalja, én inkább ezért kérdőjelezném meg a Kossuth-díj érdemes helyre kerülését.

– Az október 27-i ülésről szóló beszámoló szerint ön kezdeményezte Solymosi Tamás örökös taggá választását, és a távol lévő tagok telefonos szavazatainak beszámítását is kérte. Mi történt az ülésen, és milyen szabályok vonatkoztak a szavazásra?
– Máskor is volt telefonos szavazás. Úgy gondoltam, hogy minél több örökös tag nyilvánítson véleményt, pl. Harangozó is, akit kollégáim ekkor sem értek el. Az örökös tagok döntését, amellyel felrúgták az addigi status quot, fegyelmezetten tudomásul vettem, és láttam, hogy ezt a Balettpolip csalódottan nézi. Botrányt vártak ugyanis.

– A Blikknek Harangozó azt állította, hogy az előadások műsorra tűzését és játszásszámát befolyásolta, a vezetők közül ki részesülhetett jogdíjban. Azt is mondta, hogy a vezetőségi tagok fizetését indoklás nélkül megduplázták. Mit válaszol ezekre?
– Hazugság a jogdíjas mondata, a másik állítást pedig nevesítse, hogy bármelyikünk beperelhesse. Ugyanis soha nem történt ilyen. 

Most Harangozó úr jön – ha hirtelen csendben marad, hazudott egy öblöset.

– Harangozó szerint ön a sajtón keresztül találkozót javasolt Lőcsei Jenőnek, ő azonban hiába próbálta megszervezni az egyeztetést. Valóban kezdeményezett találkozót? Ha igen, miért nem került rá sor?
– Lőcsei Jenő egy éve lett örökös tag a testület javaslatára, amelyet elfogadtam a megállapodott rend szerint. Azóta csak támad, és ezzel szereptévesztésben van: az örökös tagság egy életjáradéki forma, nem pedig felügyelőbizottsága a mindenkori operai vezetésnek. Sosem volt az, és ebből most sem engedtem.

Ókovács Szilveszter távozni kényszerült az Operaház éléről

Az ügynek már korábban is volt nyilvános előzménye, amelyről lapunk szeptemberben megírta, hogy Ókovács Szilveszter az Operaház vezetőinek – köztük Solymosi Tamás balettigazgatónak – 2028 nyaráig szóló megbízatására hivatkozva vitatta, hogy egy politikai fordulat után egyszerűen lecserélhetők lennének. A lapnak akkor nyilatkozó Ókovács a közmédia egyik riportját is bírálta, mert szerinte Harangozó Gyula álláspontja jóval nagyobb teret kapott benne, mint az övé. 

Amint lapunk beszámolt, Ókovács Szilvesztert menesztették főigazgatói pozíciójából november 3-án. Az Operaház volt főigazgatója lapunknak adott exkluzív interjújában elmondta, az átvilágítás megállapításait nem ismerhette meg, és még arra sem kapott lehetőséget, hogy válaszoljon a Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumának vele szemben támasztott kifogásaira. Ókovács Szilveszter politikai bosszúhadjárat részének tartja a menesztését és az állítólagos pénzügyi szabálytalanságokkal kapcsolatos állításokra is reagált, a vele szemben hozott döntés miatt pedig a bírósághoz fordul. 

 

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