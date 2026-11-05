Ókovács Szilveszter újabb támadást kapott, itt a válasza

– A cikk szerint ön megváltoztatta az örökös tagság szabályait, és a tagok megválasztásában is szerepet vállalt. Milyen szabályok voltak érvényben az ön főigazgatósága alatt, és mi indokolta az esetleges változtatásokat?

– Bővítést határoztam el, és felváltva tettünk javaslatot, és fogadtuk el a másik javaslatát. Minden alkalommal gond nélkül átmentek a nevek, kivéve egy hete az utolsó esetben. De akkor Harangozó el sem jött.

– Keveházi Gábor példája is előkerült: a Harangozó szerint az építő kritikát megfogalmazó örökös tagot hátrány érte. Miért függesztették fel Keveházi juttatásait, és milyen eljárás alapján született erről döntés?

– Keveházi megsértette durva nyilvános támadásaival az etikai kódexet. Három hónapig kapott felfüggesztést, ennek már több éve.

– A nyilatkozat szerint az ön vezetése alatt módszeresen félreállították az ellenvéleményt megfogalmazókat. Mit válaszol erre az állításra?

– Hazugság. De az tény, hogy

nem a kibicek vezették az Operát, mert az annak a joga, akinek a felelőssége is.

– A cikkben Harangozó vitatja a Solymosi Tamás Kossuth-díjának laudációjában szereplő koreográfusi érdemeket, és azt állítja, hogy ön segítette elő a díj odaítélését. Hogyan kommentálja ezt?

– Solymosi Tamás a koreográfusa Magyarország tíz éve legértékesebb balettelőadásának. Legyen elég ennyi. Egy művésztől a másik művészi kvalitásainak becsmérlése a legalja, én inkább ezért kérdőjelezném meg a Kossuth-díj érdemes helyre kerülését.

– Az október 27-i ülésről szóló beszámoló szerint ön kezdeményezte Solymosi Tamás örökös taggá választását, és a távol lévő tagok telefonos szavazatainak beszámítását is kérte. Mi történt az ülésen, és milyen szabályok vonatkoztak a szavazásra?

– Máskor is volt telefonos szavazás. Úgy gondoltam, hogy minél több örökös tag nyilvánítson véleményt, pl. Harangozó is, akit kollégáim ekkor sem értek el. Az örökös tagok döntését, amellyel felrúgták az addigi status quot, fegyelmezetten tudomásul vettem, és láttam, hogy ezt a Balettpolip csalódottan nézi. Botrányt vártak ugyanis.