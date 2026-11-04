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Az ügynökaktákkal pörgött ma tovább az abszolút filmszínház, közben csendben a kormány is ülésezett

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Az ügynökaktákkal pörgött ma tovább az abszolút filmszínház, közben csendben a kormány is ülésezett

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Magyar Péter és több minisztere az egész délelőttöt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában töltötte. Ám hamar kiderült, hogy a Tisza-kormány számára ez csak az abszolút filmszínház újabb epizódja. Valószínűleg ezzel próbálhatják elterelni a figyelmet a romló gazdasági adatokról és a megszorításokról. Közben jóval kisebb médiafelhajtás mellett ülésezett is a kormány.

Máté Patrik
2026. 11. 04. 17:51
Az ügynökaktákkal pörgött ma tovább az abszolút filmszínház, közben csendben a kormány is ülésezett
Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen még készültek fotók. Forrás: Facebook

De megírtuk azt is, hogy mindössze fél év Tisza-kormányzás alatt gyakorlatilag lenullázódott a magyar gazdaság teljesítménye: a Magyar Nemzet is beszámolt a minap közzétett számokról, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adata szerint a III. negyedév értéke 0,1 százalék. Ráadásul a növekedés éves összevetésben is egyre kisebb: az első negyedévben még 1,9 százalék volt, a harmadik negyedévben már csak 1,5 százalék. Mindehhez azt is érdemes figyelembe venni, hogy az első két negyedévben még az unió átlagánál nagyobb volt a magyar GDP növekedése.

Így minden jel arra mutat, hogy a megszorításokat és a romló gazdasági adatokat a Magyar Péter-féle abszolút filmszínház csúcsra járatásával próbálják a kormány részéről palástolni.

Ennek a filmszínháznak volt a legújabb fejezete az ügynökakták nyilvánosságra hozatala köré szervezett sajtótájékoztató.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a kormánya tagjaival (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

kormánytarr zoltánruff bálintMagyar PéterSzóljon hozzá!

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