Az ügynökaktákkal pörgött ma tovább az abszolút filmszínház, közben csendben a kormány is ülésezett

De megírtuk azt is, hogy mindössze fél év Tisza-kormányzás alatt gyakorlatilag lenullázódott a magyar gazdaság teljesítménye: a Magyar Nemzet is beszámolt a minap közzétett számokról, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adata szerint a III. negyedév értéke 0,1 százalék. Ráadásul a növekedés éves összevetésben is egyre kisebb: az első negyedévben még 1,9 százalék volt, a harmadik negyedévben már csak 1,5 százalék. Mindehhez azt is érdemes figyelembe venni, hogy az első két negyedévben még az unió átlagánál nagyobb volt a magyar GDP növekedése.

Így minden jel arra mutat, hogy a megszorításokat és a romló gazdasági adatokat a Magyar Péter-féle abszolút filmszínház csúcsra járatásával próbálják a kormány részéről palástolni.

Ennek a filmszínháznak volt a legújabb fejezete az ügynökakták nyilvánosságra hozatala köré szervezett sajtótájékoztató.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a kormánya tagjaival (Fotó: Hatlaczki Balázs)