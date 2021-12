Csúszik a Messenger és az Instagram titkosítása

A rövid ideje Meta Platforms névre hallgató Facebook még 2019-ben jelentette be a titkosított chatelések irányába való elmozdulást, a WhatsApp után a Messengerben és az Instagramban is be kívánja vezetni a végponttól végpontig tartó rejtjelezést. Ez javítja a felhasználók magánszférájának védelmét, a technológia miatt a chatszolgáltatást nyújtó cégek sem képesek beleolvasni az egymásnak küldött üzenetekbe.