Levédette a népszerű játékkonzol burkolatát a gyártója

A megszokottól eltérően a PlayStation 5 borítása nem monolitikus jellegű, a tényleges készülékházról elsősorban dekoratív célokat szolgáló oldalpanelek pattinthatóak le. A spekulációk szerint a Sony ezzel a megoldással kívánja a jövőben egyedibb kinézetűvé, továbbá gazdaságosabban gyárthatóvá tenni a konzol limitált kiadású változatait, tipikusan a legfontosabb játékok megjelenése és neves évfordulók alkalmából szokott ilyeneket készíteni.

Ugyan a cég a mai napig nem jelentett be a szokásostól eltérő színű vagy mintázatú oldalpanellel szerelt PS5-öt, azonban már két ilyeneket árulni kívánó céggel szemben is fellépett, ami alátámasztani látszik az említett spekulációt. A cég most tovább erősítette a pozícióját, 376 nappal a papírmunka leadása után sikerült megszereznie a szabadalmat a PlayStation 5 oldalpaneljére az USA-ban, ezzel még jobban megnehezítve az olyanok dolgát, akik egyedi panelekkel kívánnának üzletelni.

A teljes cikket ITT olvashatja tovább.

Borítókép: Playstation 5 (Fotó: YouTube)