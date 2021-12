Ezek a profi futball igazi kihívásai

Ez a szoftver ugyanis a focijátékok sorát erősíti ám nem a hagyományos módon, itt nem cselezni, gólokat lőni kell, hiszen a hangsúly a háttérmunkán van. Ez az irány egyáltalán nem újdonság, ugyanis évtizedek óta léteznek ilyen úgynevezett menedzser programok, és ezek közül a Football Manager egy kifejezetten népszerű, ismert és elismert szériának számít. A 2022 című rész pedig értelemszerűen a Saga legújabb fejezete – olvasható az origo.hu cikkében.

Friss és ropogós

Az ember egy jó focimenedzsertől az élethűséget, a valóság leképezését várja, és ezt itt meg is kapja. Akár a magyar bajnokság csapatai közül is válogathatunk, és megkezdhetjük a velük a munkát, a cél pedig magától értetődően a Bajnokok Ligája megnyerése, de odáig még hosszúút vezet. A Fradit választottuk ki, mert ez a klubot ismerjük a legjobban, és úgy gondoltuk, hogy így egy picit talán könnyebb lesz a dolgunk. Az nagyon tetszett, hogy a játék azonnal adott egy meglehetősen hiteles tájékoztatást az FTC-ről, annak történelméről, de ez még csak a kezdet volt.

Kiderült, hogy a szoftver totálisan naprakész, tartalmazza a jelenlegi keret összes tagjának pontos adatait, még az a Marin sem hiányzik, aki az elmúlt hónapokban érkezett a klubhoz. A játékosokkal kapcsolatos információk iszonyatosan részletesek: tartalmazzák a fizikai adottságokat, a pozíciót, preferált lábat, sebességet, hogy milyen jól fejelnek, cseleznek, passzolnak vagy lőnek, de még azt is, hogy milyen a mentális állapotuk, mennyire jó csapatemberek.

Részletekből összeálló egész

A fő feladatunk, hogy belőlük kovácsoljunk egy jó csapatot, és ehhez mindennel foglalkozni kell. Egyesével (!!) ki kell nekik jelölni az edzésmunkát figyelembe venni a hiányosságokat, erősségeket és a terhelhetőséget. Foglalkozni kell az esetleges sérülésekkel, ki kell jelölni a kezdőcsapatot, a cseréket meg kell határozni a taktikát, a felállást. Még azzal is foglalkozni kell, hogy ki legyen a csapatkapitány, és ki végezze el a pontrúgásokat, bedobásokat, természetesen annak függvényében, hogy ebben ki a legjobb.

A program mélységeit tökéletesen jelzi, hogy még a taktikai értekezletet is nekünk kell megtartani, és az sem mindegy, hogy mit és hogyan(!) mondunk.

Aki akarja az öklét rázva ordibálhat a fiúkkal, mindenféle botlábúökörnek elmondva őket, de természetesen lehetünk mézesmázos jóságos apafigurák is.

A legjobb, hogy minderre a játékosok reagálnak, és ha túlságosan mulyák vagyunk, akkor a fejünkre nőnek, nem tartják be az utasításokat. Viszont, ha diktátorként elveszítjük az öltözőt, akkor előfordulhat, hogy direkt a buktatásunkra játszanak majd. És ez még nem minden, hiszen még a médiával is foglalkoznunk kell. Hasonlóan az értekezletekhez a sajtókonferenciákon is válogathatunk a lehetséges válaszok között, és aki akarja letorkollhatja az erőszakos firkászt, de persze megüthet nyájas hangot is. Hazudozhatunk, védve magunkat, de akár feltárhatjuk a keserű igazságot is a csapat gyenge szerepléséről. Mindez pedig kihat az újságírókkal való kapcsolatra, aminek köszönhetően támogató vagy épp becsmérlő újságcikkek is megjelenhetnek, amelyek befolyásolhatják a játékosok morálját.

Meccs és grafika

Mikor mindent beállított az ember, a fiúk végre kifutnak a gyepre, és kezdetét veszi az futball iparág leglátványosabb része, maga a mérkőzést. Ezt egyébként a játék során közvetlenül nem irányíthatjuk, csak külső szemlélőként bámulhatjuk a meccset. Természetesen a taktika megváltoztatásával, cserék beküldésével belenyúlhatunk az összecsapásba, ám csak közvetett úton.

Bonyolult?

A dolgot felesleges finomítgatni, a Football Manager 2022 nem egy habkönnyű játék. Egy kőkemény, vérbeli sport-gazdasági-stratégiai alkalmazás, amely tényleg leás a futballvilág mélységéig. Nem látványos, viszont rengeteg gondolkodást, elemzést és időt igényel. Nem lehet csak úgy leülni és negyedórácskát tolni vele, hanem tényleg koncentrációt, figyelmet igényel. Viszont az is igaz, hogy a focit nagyon-nagyon jól meg lehet tanulni a segítségével, és nagyon komoly ismeretanyagra tehetünk szert a segítségével. Nem túlzás azt állítani, hogy sokkal jobban fogjuk érteni az egyesületek, sőt az egész sportág működését. Sajnos magyar nyelven nem kommunikál (egyelőre), de szótárazással azért azok is boldogulhatnak vele, akik nem beszélnek jól egy világnyelvet sem.