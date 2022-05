Európába jön a népszerű biztonsági kamera

Bár az USA-ban már tavaly kapható lett az Arlo Go 2 kültéri biztonsági kamera, Európába csak idén nyáron érkezik. Ez Wi-Fi mellett mobilnettel is működik, vagyis nyaralóba, építési területre is ideális lehet. 1080P-s videó rögzítésére alkalmas, éjszaka is lát, továbbá kétutas audiót kínál, tehát a kamera közelében lévő embereknek távolról is beszélhetünk – olvasható az origo.hu cikkében.