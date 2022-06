Helyesbítési funkciót kapott a népszerű videómegosztó oldal

Ilyenkor több lehetőségük is van, hogy felhívják a figyelmet a hibára, például a videó leírásában vagy egy kitűzött kommentben pontosíthatnak, ám ezek elkerülhetik a nézők figyelmét.

A legalaposabb megoldást a problémás videó törlése, majd a javított verziójának újbóli feltöltése jelenti, ám ebben az esetben elveszik a nézettség és az összes komment.

A YouTube most végre formális lehetőséget mutatott be a probléma megoldására: a youtuberek egy különleges formátum használatával a videók leírásába írhatják be a javításokat, a létezésükről szóló riasztás a mozgóképek megjelölt pontjain, továbbá a fejezetek végén jelenik meg.

A korrekcióra való figyelmeztetés a videó jobb felső sarkában lévő infókártya képében ölt testet, erre kattintva vagy koppintva pedig megjelenik a helyesbítések szövege – írja az Origó.

A remények szerint ez egy megfelelő középutas megoldás lesz: kisebb jelentőségű problémák esetén nem kell törölni a videókat, de a nézők mégis észreveszik a videósok által írt korrekciókat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)