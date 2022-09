A Thunderbolt 4 tudását egyébként nagyjából behozta az USB4-szabvány is, amit már az AMD is jobban támogat, de ennek ellenére nagyon kevés PC-ben van ilyesmi. Feltehetően az Intel az USB4 2.0-ra akart rákontrázni a mostani bemutatóval (bár az USB4 2.0 akár 120 Gbps-ot is tudhat), mert még nevet sem említett az új generációhoz.

