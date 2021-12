A kétezres évek emo-legendái először lépnek fel Budapesten jövőre

Szokás mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni, a My Chemical Romance azonban túl komolyan vette az intelmet: 2011-ben az angol Reading Festival főfellépőjeként koncerteztek.

Ugyanezen a turnén egyébként a soproni VOLT Fesztiválon is felléptek, mielőtt 2013-ban megdöbbentő hirtelenséggel feloszlottak. A My Chemical Romance generációkon átívelő hatását jól érzékeltette, hogy a rajongók valamennyi minimálisan is félreérthető Twitter-poszt alapján állandóan az együttes újraalakulását vizionálták – idézi fel az Origó.