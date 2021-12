Ütős felhozatallal tér vissza három év után a Volt fesztivál

Jön továbbá a fiatal brit alternatív rocker, Yungblud és a világ egyik legismertebb keresztény rockbandája, a Skillet.

2020-ban elmaradt koncertjét pótolja a Volt-on Passenger, érkezik az emo-rap izgalmas alakja, Scarlxrd, valamint a basszus-központú, zúzós dj-szettjeiről ismert Borgore. Érkezik még a dubstep és drum and bass producer-dj FuntCase és Virtual Riot német dj, elektronikus zenei producer.

A Telekom VOLT Fesztivált – 2019 óta nem rendezték meg a járvány okozta bizonytalanságok miatt.

Borítókép: Bring Me The Horizon (Fotó: Facebook/BRING ME THE HORIZON)