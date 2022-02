Sportcoach – extra segítség az edzéshez

Viniczai Andrea elmondja, miként és mivel is tud egy sportcoach segíteni rajtunk, ha már minden reménytelennek látszik – olvasható a Diétaésfitnesz.hu cikkében.

COACH VS. PSZICHOLÓGUS

Egy sportcoach egyebek között abban különbözik egy sportpszichológustól, hogy míg az utóbbihoz akkor fordulunk, ha már baj van, addig az előbbi akkor is mellettünk állhat, ha épp minden rendben megy. A coach támogató, segítő funkciót lát el, és mint minden szakmában, itt is találhatunk különféle élethelyzetekre specializálódott szakembereket. Ilyen például a sportcoach is, aki abban támogat, hogyan legyünk motiváltak, hogyan tűzzünk ki új célokat, és aztán hogyan érjük el ezeket minél hatékonyabban. Profi sportolók esetében nem ritka, hogy coachot is és pszichológust is alkalmaznak, hobbisportolóként viszont legtöbbször elég, ha egy coachhoz fordulunk.

MIBEN SEGÍT?

A sportcoach nem abban segít, hogy 100 méteren 3 század másodperccel javítsuk az eredményünket, hanem abban, hogy egyfajta mentális állóképességet adjon, ami fenntartja a motivációt a legkülönfélébb helyzetekben is. Gyakran válhat a sport monotonná, akár verseny-, akár hobbiszinten, és ezen a holtponton egy coach bevonásával sikeresebben tudunk túljutni. Ha például csapatsportban veszünk részt, a csapattagok közötti konfliktusokat, nézeteltéréseket vagy épp a helytelen kommunikációból adódó vitákat segíthet megoldani. De kaphat közvetítő, segítő szerepet is, amikor az edző-gyerek-szülő háromszögben jön létre nézőpontbeli ütközés. Meglepő, de egy sportcoach nemcsak a sportolókat tudja támogatni, hanem a mögötte álló embereket, családtagokat, de még a kiégés szélén álló vagy elbizonytalanodott edzőket is.