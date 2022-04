Világszenzáció a Fővárosi Nagycirkuszban

Különleges műsorkínálattal és új idősávban is megjelent a szabadidős-kulturális programpiacon a Fővárosi Nagycirkusz, amely szeptemberig a hét öt napján matinéidőben egy különleges vízi cirkuszi show-t, pénteken és szombaton este pedig egy felnőtteknek szóló, exkluzív műsort mutat be. Mindeközben egy igazi világszenzáció, a vietnámi AO Show is látható lesz mindössze hat alkalommal május 5–8. között a cirkusz mellett, az állatkert területén felállított hatalmas sátorban – olvasható a VG-n.

A Fővárosi Nagycirkusz Rain – Esőcirkusz című új műsora szeptember közepéig látható, különlegessége az egyedülálló szökőkútrendszer a porondon, amellyel az esőt idézik meg.

Műsorunk a békéről és a békéért szól, amely az elmúlt évtizedekben nem volt aktuálisabb, mint amennyire ma az. A cirkuszban nem számít a nemi, faji, vallási, nemzeti hovatartozás vagy a politikai ideológiák. A cirkusz teljes világot átfedő ernyője alatt mindenki egyforma. Ezért műsorunkban ukrán, orosz, fehérorosz és magyar artistaművészek lépnek porondra

– írták a műsorról.