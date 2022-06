Visszafogottabb esküvői szezon várható a válság miatt

Ha kevesebb emberrel is, de sikeresen lebonyolítják a rendezvényeket a szolgáltatók, és a nehézségekből általában semmit sem érzékelnek a vendégek – emelte ki Isik Zsuzsanna.

Nagyjából 30-40 ezer vállalkozás tevékenykedik az esküvőpiacon, és csak néhány százalékuk esett a járvány áldozatául. Ugyanakkor az elmúlt két év nehézségei nyomán szinte minden vállalkozás elkezdett tartalékot képezni, hiszen 2020 előtt erősen prosperált a szektor, de tartalékkal csak nagyon kevés cég rendelkezett.

A foglalási hajlandóság változása is megmaradt, míg korábban akár két évvel előre is foglalóztak párok, addig ma – ugyanannyi árajánlatkérés mellett – a foglaló kifizetése extrém közel került az esküvő időpontjához. – tette hozzá a Világgazdaság.

Változott továbbá a szezon időbeli eloszlása is, továbbra is az augusztus jelenti a csúcsidőszakot, ugyanakkor már a szeptember is van olyan erős, mint a június vagy akár a július, és a tapasztalatok szerint egyre gyakoribb, hogy a szolgáltatók csak decemberben zárják a szezont, tehát nem koncentrálódnak az esküvők már a nyári időszakra.

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Az első esküvő az új pusztaszeri templomban (Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország)