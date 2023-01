Teljesen egyetértek Bayer Zsolttal: nem kell most kilépni az unióból, helyette euxit kell!

Mindent félreérteni akaró balliberális politikusok és gondolkodók számára jelzem: nem a kilépést javaslom, hanem azt, hogy az unió nem maradhat jelenlegi állapotában. Az Európai Unióval nem az a baj, hogy van, hanem az, ahogyan működik. Kérdezem én: ha egy szervezet jogszerűtlenül működik, és alapjaiban megváltoztatja a klub játékszabályait, akkor mit kellene tenni?

Tisztázzuk röviden, hogy mi a nagyon nagy baj az unióval. Amikor 2004-ben beléptünk az unióba, akkor voltak megállapodások arról, hogy mely területekbe szólhat bele az unió, és mely területek maradnak tagállami – nemzeti – hatáskörben. Nos, 2004 óta az unió ezeket a megállapodásokat – amelyek jogi megállapodások, tehát kötőerejük van! – folyamatosan felrúgta.

Először azzal, hogy a 2015 óta megkezdődött migránsinvázióval kapcsolatban azzal hozakodott elő, hogy a tagállamoknak kötelező kvóta alapján be kell fogadniuk a nemcsak legális, hanem az illegális migránsokat is, akik nem jogosultak arra, hogy az unió területén maradjanak.

Sőt az unió arról kezdett beszélni, hogy a migránsok befogadása és a Willkommenskultur lényegében véve európai alapértéknek számít – mostantól, mert ők azt mondták, hogy ez mostantól uniós alapérték. Erre röviden azt mondom: brávó!

Egyébként éppen most jött a hír, hogy a franciák, a „nagyszerű” Macron elnökkel az élen arról döntöttek, hogy mostantól kezdve minden migránst mindenféle ellenőrzés nélkül be kell engedni az unióba, vagyis bármelyik országba. Ez feltétlenül kiváló döntés, de ha megengedi Macron elnök úr nekünk – ha nem engedi meg, akkor is! –, mi majd eldöntjük magunk, hogy kit engedünk be a saját országunkba. Mi nem szeretnénk Coudenhove-Kalergi úr tervét végrehajtani a kevert etnikumú Európáról, nekünk nagyon megfelel az, hogy ezt a kontinenst olyan keresztény kultúrát hordozó fehér emberek többsége alkotná, akik több ezer éve.

Kettő: 2004-ben, amikor beléptünk, még senki sem mondta nekünk az unió brüsszeli vezetésében, hogy tizenöt évvel később, de még inkább a 2020-as években az LMBTQI-kisebbségek és a genderideológia alapján kell alakítanunk az életünket.

Azt sem hittük volna, hogy az Európai Bizottság december 7-én hoz egy olyan döntést, hogy az egyes tagállamokban házaspárként vagy családként elfogadott valamit minden más tagállamban is el kell fogadni. Vagyis, csak példaként, ha az őrülten genderideológia-hívő Spanyolországban egy férfi egy másik férfival együtt örökbe fogad egy kisfiút, s a spanyol törvények alapján ez rendben is van, sőt ők családnak minősülnek, akkor ezt Magyarországon is el kell fogadni és nekünk is, az alaptörvényünkben megfogalmazottaktól függetlenül (a férfi férfi, a nő nő, a gyermekeinket pedig hagyják békén) nekünk is el kell fogadnunk, hogy itt egy családdal állunk szemben és jogilag is ennek megfelelően kell őket kezelni. Ez szép, ez jó, ez nagyszerű unió szellemiség! Na, ez az, amihez csatlakozni akartunk, igaz, honfitársaim?

És talán azt sem hittük volna az unióról, hogy a jogállamiságot, s ezen keresztül a nekünk járó pénzeket is attól teszi függővé, hogy kik alkotják az alapítványi vezetésű egyetemeinket. Az oktatás az alapszerződések alapján tagállami jogkör, nincs beleszólása senkinek az unióban abba, hogy hogyan strukturáljuk az oktatási és kulturális, sőt tudományos intézményeinket.

De ezen túl és összegezve: a bizottság kilépett az alapszerződések alapján neki szánt szerepből, és lényegében véve irányítja az uniót – és ez nonszensz! –, a parlament pedig velejéig és totálisan korrupt, és egyoldalúan balliberális, beleértve az állítólag kereszténydemokrata néppártot is.

Az Európai Tanácsban pedig olyan állam- és kormányfőket találunk, akik nagyrészt a globális elit kiszolgáltatottjai és fogott emberei, akik az orosz–ukrán háborúban nem a békét, hanem a háborút szítják és az USA neokon és demokrata fővonalának engedelmeskednek, utóbbiak hátterében a davosi elittel, melyet jelenleg a Klaus Schwab és Soros papa által fémjelzett, oroszellenes globalisták uralnak.

Nos: ezek után ki akarunk lépni az unióból?

Nem, nem, hiszen ez egy igazán nagyszerű és kiváló egylet!

Huxit helyett az unió lépjen ki önmagából, és hozzunk létre mi, szuverenisták egy működőképes uniót.

Dixi!

Borítókép: Ulf Kristersson, az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Svédország miniszterelnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésének megnyitóján Strasbourgban 2023. január 17-én (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)