Már a reaktortartályok engedélyeztetésénél tart a Paks II projekt + videó

– A Paks II. Zrt. benyújtotta a reaktortartályok gyártási engedélye iránti kérelmet az Országos Atomenergia-hivatalnak – jelentette be Süli János tárca nélküli miniszter az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottsága előtt november 16-án a Paks2.hu tájékoztatása szerint. A beruházásért felelős miniszter elmondta: a reaktortartály gyakorlatilag az „atomerőmű szíve”, melynek elkészítését – más hosszú gyártási idejű berendezéshez hasonlóan – külön engedélyhez kötik a jogszabályok.

A dokumentáció benyújtása tehát újabb jelentős mérföldkő a projekt életében. Süli János hozzátette: a reaktortartályt az oroszországi Volgodonszkban fogják legyártani, várhatóan mintegy 36 hónapos munka eredményeként, orosz és magyar szakemberek folyamatos kontrollja mellett. A VVER–1200-as reaktortartály felépítését, gyártását az alábbi videó részletezi.

A bizottsági meghallgatáson a két új blokk létesítésért felelős miniszter beszámolt arról is, hogy a Paks II beruházás felvonulási területén több helyszínen párhuzamosan zajlik a munka: öt komplexumban összesen 18 épület vagy építmény létesítése halad folyamatosan. Épül a betonüzem, az acél- és betonacél-szerelő üzem komplexuma, több igazgatási és kiszolgálóépület, a korróziógátló munkálatok komplexuma és egy fővállalkozói raktár is. A leendő blokkok területén már zajlik a terület-előkészítés, a projekt érvényes építési engedéllyel rendelkezik a résfal és a talajmegerősítés tesztek munkálataira, illetve a mínusz öt méteres szint feletti talaj kiemelésére. Mindemellett nyáron elkészült az erőmű-beruházási központ, ahová szeptemberben be is költöztek a Paks II. Zrt. munkatársai.

A miniszter az ülésen arra is kitért, hogy az Országos Atomenergia-hivatal rendkívül alaposnak ítélte a Paks II. Zrt. által benyújtott létesítésiengedély-kérelmet. Áttanulmányozták a hiánypótlásban meghatározott új feladatokat és azok minden szempontból teljesíthetők, nincs tehát akadálya annak, hogy a szükséges további dokumentációt benyújtva a projekt megkapja a létesítési engedélyt. Süli János megjegyezte: a hatóságnál és az engedélyesnél kiváló, nemzetközileg is elismert szakemberek dolgoznak, a létesítési engedély tehát egy szakmailag nagyon is alátámasztott, biztos alapokon álló dokumentum lesz az eljárás lezárásakor. Hozzátette: a létesítési engedély kiadását követően még hét-nyolc további engedélyt kell megszereznie a projekttársaságnak ahhoz, hogy a beruházás újabb szakaszába lépjen.

A beruházás az ütemtervnek megfelelően halad, a két új blokk üzembe helyezésének céldátuma továbbra is 2029 és 2030.

Süli János felhívta a bizottság figyelmét, hogy legutóbb az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is kiállt az atomenergia használata mellett, mondván: az megbízható energiaforrás, amire szükség van az Európai Unióban.