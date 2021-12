Emelt a kamatfolyosón az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatemelési ciklusa már hónapok óta tart, az utolsó kamatdöntő ülésen azonban jelezték, hogy az egyhetes betéti eszköz kamata elszakadhat az alapkamattól, hogy a jegybank rugalmasabban reagálhasson a gyorsan változó környezetre. Így míg az alapkamatról havonta, a kamatdöntő ülésen határoznak, az egyhetes betéti eszköz kamatát hetente állapítják meg, amikor aukciót hirdetnek az eszközre.

Novemberi kamatdöntő ülésén az alapkamatot 2,1 százalékra emelte az MNB, ugyanakkor az azt követő aukciókon 2,9 százalékra emelte az egyhetes kamatot. Az egyhetes betéti eszköz kamatának ugyanakkor a kamatfolyosón belül kell lennie, és mivel a kamatfolyosó eddig szimmetrikus volt (az alja, az egynapos betét szintje 2,15 százalék, a teteje, az egynapos fedezett hitel szintje 3,05 százalék), az egyhetes eszköz kamatát már csak kis mértékben lehetett volna növelni.

Ezért a jegybank kedden úgy határozott nem kamatdöntő ülésén, hogy a kamatfolyosót megemeli és kiszélesíti, miközben az alapkamat változatlan marad, így a kamatfolyosó aszimmetrikussá válik. A sáv alja 45 bázisponttal 1,6 százalékra emelkedett, miközben teteje nagyobb mértékben, 105 bázisponttal 4,1 százalékra nőtt. Így az egyhetes betéti eszköz kamata is szélesebb sávban mozoghat, rövid távon az emelés lehetséges mértékének a növelése volt a cél, mivel az infláció elleni küzdelem ezt indokolja.

A megnövekedett inflációs kockázatokról nap mint nap érkeznek hírek: már az eurózóna inflációja is átlépte az öt százalékot, ami valószínűsíti, hogy az Európai Központi Bank is rákényszerül a monetáris szigorítás megkezdésére, és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is jelezte, hogy gyorsítani fogja a szigorítást.

Miután az egyhetes betéti eszköz aukcióján az MNB az elmúlt időszakban minden ajánlatot befogadott, ez tekinthető az irányadó jegybanki kamatnak. Ennek 2,9 százalékos szintje más most is a legmagasabb a visegrádi térségben, és ma vélhetően az MNB további emelést hajt végre. A cseh alapkamat 2,75 százalék, a lengyel 1,25 százalék, a két ország jegybankja nem vezetett be rugalmasabb eszközt eddig, hanem az alapkamat egy lépésben való nagy emelésével próbáltak reagálni a gyorsan változó inflációs környezetre.