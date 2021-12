Finomhangol a jegybank, nő a kamat

A keddi döntést követően – amikor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 30 bázisponttal, 2,1 százalékra emelte az alapkamatot – bejelentették, hogy az egyhetes betéti eszköz kamata, amely eddig megegyezett az alapkamattal, mostantól eltérhet tőle. Csütörtökön megtörtént az első emelés: az eddigi 1,8 százalék helyett 2,5 százalék lett az érték, vagyis 70 bázispontos a növekedés, így 40 ponttal magasabb az érték, mint az alapkamat.

Ezzel a tényleges kamatszint a bankközi piacon eléri vagy akár meghaladja a 2,5 százalékot, tehát olyan a hatás, mintha ennyi lenne az alapkamat. Joggal merülhetne fel a kérdés, hogy miért nem az alapkamatot emelték meg mindjárt ekkora mértékben, azonban tudni kell, hogy az egyhetes kamat szerepe némiképpen eltér az alapkamatétól.

Az alapkamatról a jegybank havonta dönt, és havonta sem szívesen módosít az emelés mértékén egy kamatemelési ciklusban (ahogy ezt most tette a vártnál magasabb infláció miatt), hanem rendszerint megvárja a negyedévente megjelenő inflációs jelentést, amely mélyebben elemzi a folyamatokat, és az alapján dönt a stratégiáról.

Az egyhetes kamat ezzel szemben hetente változhat: a jegybank csütörtökönként hirdet aukciót a bankoknak a meghirdetett kamat mellett, és noha most az a gyakorlat, hogy minden ajánlatot elfogadnak, ez bármikor változhat. Márpedig ha csak részlegesen fogadnák el az ajánlatokat, a tényleges kamathatás eltérő lenne, hisz amely bankok ajánlatát nem fogadták el, azok akár alacsonyabb kamat mellett is kihelyeznék a pénzt a piacon. Emellett az a tény, hogy hetente kerül sor az aukcióra és a kamatszint meghatározására, lehetővé teszi a jegybanknak, hogy turbulens időszakokban, mint a mostani is, rugalmasabban, hetente tudjon finomhangolni. Így nem kell az alapkamatot adott esetben indokolatlanul nagymértékben elmozdítani egy esetlegesen csak néhány napig vagy hétig tartó hatás miatt, ugyanakkor folyamatosan

meg lehet valósítani a monetáris transzmissziót, vagyis azt, hogy a piacon folyamatosan érvényesüljön a jegybank monetáris politikája.

Mindennek megfelelően a következő hetekben is rugalmasan változhat az egyhetes betéti kamat, akár csökkenhet is, ha a helyzet ezt indokolja. Ha pedig a jegybank úgy látja majd, hogy nyugodtabb időszak jön, és kisebb az inflációra hatást gyakorló tényezők váltakozása, vélhetően visszatér az egyhetes eszköz kamata az alapkamat szintjére.