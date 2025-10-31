Szentkirályi AlexandraFideszTisza-adóháborúnemzeti konzultáció

Szentkirályi: Aki ellenzi a háborút, töltse ki a nemzeti konzultációt!

A nemzeti konzultáció kitöltésének fontosságára hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 14:22
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A háborút nem lehet másból finanszírozni, csak adókból” – írta a Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője (Forrás: Szentkirályi Alexandra/ Facebook)

A politikus posztjában a nemzeti konzultáció fontosságára hívta fel a figyelmet: 

Aki ellenzi a háborút, az töltse ki a nemzeti konzultációt!

– írta Szentkirályi Alexandra. 

Beszámoltunk arról, hogy a nemzeti konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök is kitöltötte.

Nem akarunk sem nyugdíjadót, sem progresszív adórendszert. Azt akarjuk, hogy minél több pénz maradjon az embereknél, amit pedig az állam beszed, az ne háborúra menjen, hanem a magyarok javát szolgálja

– jelentette ki a kormányfő. 

A nemzeti konzultáció kérdései:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép:  A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás (MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
