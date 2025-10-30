Magyarország egyik legismertebb politikai elemzője elárulta, miért tölti ki a nemzeti konzultációt + fotó

„Őszintén szólva én nagyon nem akarom, hogy megemeljék a magyarok adóját, hogy azt a pénzt odaadják Ukrajnának. És szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Ezért én is mindenkit arra buzdítok, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy folytatta: maradjon az alacsony, egykulcsos adó, a családi adókedvezmény, az édesanyák adómentessége, az olcsó orosz energia és a vállalatok alacsony adószintje.

„Ez a pénz jó helyen van a magyar családoknál és a vállalkozásoknál! Nagy szerencsénk van, hogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke nyíltan kimondta: olyan adóemelésre készülnek, ami, ha kiderül, akkor abba belebuknak. Így már tudjuk, mire számíthatunk tőlük, erre nemet kell mondanunk” – zárta bejegyzését a vezető elemző.

A Tisza Párt miatt van rá szükség

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: esetleges hatalomra kerülése esetén olyan adórendszert vezetne be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene. Ezek a tervek többek között

adóemeléseket,

a családi adókedvezmények szűkítését,

a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő.

A kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssor kapcsán, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeni az eddig bevezetett családpolitikai és gazdasági intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is. Amennyiben jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket.