Nagy Márton: a német gazdaság recesszióban van, a magyar növekszik

Nagy Márton egy miskolci szakmai fórumon hangsúlyozta, hogy Magyarország és Németország gazdasági kapcsolata minden eddiginél szorosabb, különösen a jármű- és gépiparban, valamint az akkumulátorgyártás területén. A magyar járműipar teljesítménye szinte teljes mértékben együtt mozog a némettel, ami erősíti az iparág nemzetközi beágyazottságát.

Nagy Márton Miskolcon, a Kopátsy Sándor Klubban beszél. /Fotó: Facebook / Nagy Márton

Nagy Márton szerint nehéz időkben ösztönzésre van szükség

A miniszter az egymásra utaltság miatt, bírálta a német gazdaságpolitikát, amely szerinte nem nyújt kellő védelmet az autóiparnak. Úgy fogalmazott: Németország védtelenül hagyta saját gyártóit, miközben a kínai elektromos autók térnyerése egyre látványosabb. Hozzátette, hogy az elektromos járművek eladásai növekednek, és két kínai márka (a BYD és a SAIK) dominálja a piacot, részesedésük már meghaladja a 80 százalékot.

A miniszter előadásában beszélt a hazai kis- és középvállalkozások helyzetéről is.

Kiemelte, hogy a kormány a nehezebb gazdasági időszakban adócsökkentésekkel, kedvezményes finanszírozással és egyszerűsített adminisztrációval támogatja a vállalkozásokat.

Példaként említette, hogy a szociális hozzájárulási adó 2010 óta 28 százalékról 13 százalékra csökkent, ami jelentős tehercsökkentést jelent a munkáltatók számára.

A Széchenyi Kártya Programban a kormány továbbra is fenntartja a 3 százalékos kamatplafont, annak ellenére, hogy a jegybanki alapkamat 6,5 százalék. Ez a költségvetésnek évente 300 milliárd forintba kerül, de a tárcavezető szerint ez a gazdaság stabilitását szolgálja. A Demján Sándor 1+1 program keretében a kormány idén 108 milliárd forint támogatást biztosított a vállalkozásoknak, és a közeljövőben további 20 milliárd forintos forrás nyílik meg.

A miniszter továbbá beszélt az adózási környezet javításáról is. A tervek szerint nőhet az ÁFA alanyi adómentességi határa, valamint a kisvállalati adó belépési küszöbe is. Emellett a kormány a fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül szigorúbban lép fel azokkal a cégekkel szemben, amelyek kárt okoznak a fogyasztóknak.