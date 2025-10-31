Nagy MártonNémetországMiskolcgazdaságpolitikai

Nagy Márton: a német gazdaság recesszióban van, a magyar növekszik

A magyar gazdaság idén is növekedési pályán maradhat – jelentette ki Miskolcon a nemzetgazdasági miniszter a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. Nagy Márton szerint az ország teljesítménye 2025-ben várhatóan 0,5 és 1 százalék között alakul, míg Németország recesszióval küzd.

2025. 10. 31.
Nagy Márton egy miskolci szakmai fórumon hangsúlyozta, hogy Magyarország és Németország gazdasági kapcsolata minden eddiginél szorosabb, különösen a jármű- és gépiparban, valamint az akkumulátorgyártás területén. A magyar járműipar teljesítménye szinte teljes mértékben együtt mozog a némettel, ami erősíti az iparág nemzetközi beágyazottságát.

Nagy Márton Miskolcon, a Kopátsy Sándor Klubban beszél.
Nagy Márton Miskolcon, a Kopátsy Sándor Klubban beszél.

Nagy Márton szerint nehéz időkben ösztönzésre van szükség

A miniszter az egymásra utaltság miatt, bírálta a német gazdaságpolitikát, amely szerinte nem nyújt kellő védelmet az autóiparnak. Úgy fogalmazott: Németország védtelenül hagyta saját gyártóit, miközben a kínai elektromos autók térnyerése egyre látványosabb. Hozzátette, hogy az elektromos járművek eladásai növekednek, és két kínai márka (a BYD és a SAIK) dominálja a piacot, részesedésük már meghaladja a 80 százalékot.

A miniszter előadásában beszélt a hazai kis- és középvállalkozások helyzetéről is. 

Kiemelte, hogy a kormány a nehezebb gazdasági időszakban adócsökkentésekkel, kedvezményes finanszírozással és egyszerűsített adminisztrációval támogatja a vállalkozásokat.

Példaként említette, hogy a szociális hozzájárulási adó 2010 óta 28 százalékról 13 százalékra csökkent, ami jelentős tehercsökkentést jelent a munkáltatók számára.

A Széchenyi Kártya Programban a kormány továbbra is fenntartja a 3 százalékos kamatplafont, annak ellenére, hogy a jegybanki alapkamat 6,5 százalék. Ez a költségvetésnek évente 300 milliárd forintba kerül, de a tárcavezető szerint ez a gazdaság stabilitását szolgálja. A Demján Sándor 1+1 program keretében a kormány idén 108 milliárd forint támogatást biztosított a vállalkozásoknak, és a közeljövőben további 20 milliárd forintos forrás nyílik meg.

A miniszter továbbá beszélt az adózási környezet javításáról is. A tervek szerint nőhet az ÁFA alanyi adómentességi határa, valamint a kisvállalati adó belépési küszöbe is. Emellett a kormány a fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül szigorúbban lép fel azokkal a cégekkel szemben, amelyek kárt okoznak a fogyasztóknak.

A tárcafő hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magyar vállalkozások a gazdasági kihívások közepette is fejlődni tudjanak. 

Nehéz időkben nem a megszorítás a megoldás, hanem az, ha a vállalkozások terheit csökkentjük

– mondta.

A rendezvényen Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Bihall Tamás, a BOKIK elnöke is köszöntötte a résztvevőket. A Kopátsy Sándor Klub eseménye lehetőséget adott a párbeszédre a gazdaságpolitikai döntéshozók és a vállalkozók között, akik közösen keresték a magyar gazdaság jövőbeli kitörési pontjait és a már elért eredmények megvédésének módjait.
 

