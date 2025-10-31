médiaIndex.huRingier

Új korszak a hazai médiapiacon: az Indamedia megszerezte a Ringier magyar portfólióját

A Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. A tranzakcióval az Indamedia portfóliója jelentősen bővül, a magyar médiapiac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válik. Az értékesítés többek között olyan médiamárkákat érint, mint a Blikk, a Kiskegyed és az EgészségKalauz.hu. A tranzakciót csütörtökön zárta le a két fél. A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG).

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 12:44
Fotó: PeopleImages Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ringier eladta magyar médiaportfólióját az Indamediának, amely 18, havonta összesen közel ötmillió felhasználót elérő online kiadványt működtet, köztük az Index hírportált vagy a Femina női magazint.

A tranzakció magában foglalja: 

  • a Blikket, Magyarország piacvezető országos napilapját, egyben az ország egyik leglátogatottabb online portálját, 
  • valamint a Vasárnapi Blikk hetilapot, 
  • az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált, 
  • a Kiskegyed 
  • és a Glamour női magazinokat, 
  • az Auto Bild autós magazint, 
  • más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint, 
  • különféle tévémagazinokat, mint a TVR-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü – derül ki az Indamedia pénteki közleményéből.

A Profession és a Sportal.hu nem kerül át az Indamedia kötelékébe

Nemzetközi portfóliójának részeként a Ringier a jövőben is működteti online piacterét és sportmédia üzletágát Magyarországon: a médiaportfólió értékesítése nem érinti a Profession.hu-t, Magyarország vezető állásportálját, valamint a Ringier Sports Media Group részét képező Sportal.hu sportplatformot.

„A digitális szektorban betöltött vezető pozíciójának és erős piaci múltjának köszönhetően az Indamedia ideális helyzetben van ahhoz, hogy felgyorsítsa médiamárkáink átalakulását, és sikeres jövőt biztosítson számukra. Ez egy nagyon jó megoldás a Ringier Csoport és a magyarországi médiamárkáink számára. Magyarországi médiaportfóliónk eladása stratégiai döntés, amely csak erre az országra korlátozódik. Lehetővé teszi számunkra, hogy erőforrásainkat a meglévő európai és afrikai piacunkra összpontosítsuk” – nyilatkozta a tranzakció kapcsán Marc Walder, a Ringier vezérigazgatója.

„Ez a tranzakció egy fontos új fejezetet nyit a korábbi Ringier médiamárkák életében. Az Indamediával ezek a kiadványok olyan tulajdonosra tesznek szert, amely már bizonyított a magyar piacon és amely nemcsak a növekedésüket, de az újságírói kiválóság megtartását is biztosítja. Nagyon büszke vagyok csapataink elkötelezettségére és az évek során elért eredményeire, hiszen ők tették ezeket a márkákat közismertté. Személy szerint teljes mértékben elkötelezett vagyok a zökkenőmentes átmenet biztosítása mellett” – fogalmazott Kovács Tibor, a Ringier Hungary ügyvezető igazgatója.

„Az Indamedia ezzel a tranzakcióval fontos mérföldkőhöz ért növekedési stratégiájában. A Ringier Hungary felvásárlása révén egy eredményesen működő, az Indamediához hasonló méretű, a piacon erős pozíciókkal rendelkező médiavállalat kerül a cégcsoporthoz, melynek sikeres márkái meghatározó szerepet töltenek be a hazai médiapiacon, úgy print, mint online és rendezvény területen. Úgy gondolom, hogy az eddig külön-külön is komoly nyereséget termelő két médiavállalat munkatársainak közös munkája napi szinten még több élményt, információt és megalapozottabb tudást fog nyújtani az olvasóknak, felhasználóknak, nézőknek, illetve azoknak, akik személyesen látogatnak el rendezvényeinkre. Ezáltal az Indamedia a jövőben a jelenleginél is jobb esélyekkel fog versenyezni nemcsak a hazai, hanem a globális versenytársakkal is” – mondta Ziegler Gábor, az Indamedia társtulajdonos-vezérigazgatója.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.