Új korszak a hazai médiapiacon: az Indamedia megszerezte a Ringier magyar portfólióját

A Ringier eladta magyar médiaportfólióját az Indamediának, amely 18, havonta összesen közel ötmillió felhasználót elérő online kiadványt működtet, köztük az Index hírportált vagy a Femina női magazint.

A tranzakció magában foglalja:

a Blikket, Magyarország piacvezető országos napilapját, egyben az ország egyik leglátogatottabb online portálját,

valamint a Vasárnapi Blikk hetilapot,

az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált,

a Kiskegyed

és a Glamour női magazinokat,

az Auto Bild autós magazint,

más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint,

különféle tévémagazinokat, mint a TVR-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü – derül ki az Indamedia pénteki közleményéből.

A Profession és a Sportal.hu nem kerül át az Indamedia kötelékébe

Nemzetközi portfóliójának részeként a Ringier a jövőben is működteti online piacterét és sportmédia üzletágát Magyarországon: a médiaportfólió értékesítése nem érinti a Profession.hu-t, Magyarország vezető állásportálját, valamint a Ringier Sports Media Group részét képező Sportal.hu sportplatformot.

„A digitális szektorban betöltött vezető pozíciójának és erős piaci múltjának köszönhetően az Indamedia ideális helyzetben van ahhoz, hogy felgyorsítsa médiamárkáink átalakulását, és sikeres jövőt biztosítson számukra. Ez egy nagyon jó megoldás a Ringier Csoport és a magyarországi médiamárkáink számára. Magyarországi médiaportfóliónk eladása stratégiai döntés, amely csak erre az országra korlátozódik. Lehetővé teszi számunkra, hogy erőforrásainkat a meglévő európai és afrikai piacunkra összpontosítsuk” – nyilatkozta a tranzakció kapcsán Marc Walder, a Ringier vezérigazgatója.

„Ez a tranzakció egy fontos új fejezetet nyit a korábbi Ringier médiamárkák életében. Az Indamediával ezek a kiadványok olyan tulajdonosra tesznek szert, amely már bizonyított a magyar piacon és amely nemcsak a növekedésüket, de az újságírói kiválóság megtartását is biztosítja. Nagyon büszke vagyok csapataink elkötelezettségére és az évek során elért eredményeire, hiszen ők tették ezeket a márkákat közismertté. Személy szerint teljes mértékben elkötelezett vagyok a zökkenőmentes átmenet biztosítása mellett” – fogalmazott Kovács Tibor, a Ringier Hungary ügyvezető igazgatója.