Atomüzlet, olaj, gáz – új korszak kezdődik Magyarország számára

Ez már teljesen más dimenziót jelent, s Magyarország energiabiztonságának javításához nagyon sokat tesz hozzá

– fogalmazott. Szijjártó Péter kifejtette, hogy Magyarország nem most kezdte el a kapcsolatok építését Közép-Ázsiával és a kaukázusi régióval, hanem tizenöt éve, amikor is „az európaiak emiatt kinevettek minket, meg azt mondták, hogy diktatúrákkal üzletelünk”.

Ma már ezek az európai vezetők egymásnak adják a kilincset a világnak ezen táján, és odavannak egy-egy fényképért az itteni elnökökkel, ami nem is csoda, ugyanis a közép-ázsiai és kaukázusi térség a világ egyik leggyorsabban fejlődő térsége

– mutatott rá, azzal folytatta, hogy „mi, magyarok, nagy hasznot húztunk abból, hogy már tizenöt éve a kölcsönös tisztelet talaján állva építjük itt a kapcsolatrendszerünket, nem oktatunk ki senkit, nem gondoljuk, hogy nekünk kéne megmondani, hogy hogy éljenek itt az emberek, és ezt a tiszteletet nagyra értékelik a világnak ezen a táján”.

A miniszter végül arról is beszámolt a georgiai hivatali partnerével való tárgyalása kapcsán, hogy a dél-kaukázusi ország esete jól demonstrálja a brüsszeli politikát jellemző kettős mércét.