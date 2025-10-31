NAVszankciókkorrekciókapacitás

NAV bejelntés: pozitív a mérleg

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) április óta három etapban kezdeményezett adategyeztetést olyan cégeknél, amelyek bejelentették ugyan az egyszerűsített foglalkoztatást, ám járulékbevallásukban nem szerepeltették a munkavállalót. Az eljárások mérlege pozitív: a vállalkozások 80 százaléka együttműködött – jelentette be pénteki közleményében az adóhatóság.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 14:54
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A NAV kockázatelemzése előzetesen 568 eltérést azonosított, amelyek összesen 352 foglalkoztatottat és 3105 munkanapot érintettek. A hivatal ezen eltérések miatt kereste meg a kiválasztott adózókat. Az adategyeztetés ezúttal is az Ügyfélportálon zajlott, egy egyszerű, néhány kérdéses online kérdőív kitöltésével – ismertette a hivatal.

Zsámbék, 2020. március 5. Munkagép dolgozik a leállósáv felújítási munkálatai során az M1-es autópálya Zsámbék és Bicske közötti szakaszán 2020. március 5-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak a 2020-ban megvalósuló országos útfelújítási projektekről. MTI/Kovács Tamás
Az egyszerűsítt foglalkoztatással kapcsolatos bejelentésben mulasztók többsége együttműködött az adóhatósággal
Fotó: MTI/Kovács Tamás

A folyamat során az adózók és könyvelőik együttműködők voltak, a megkeresettek csaknem fele már az első napon átvette az értesítést az elektronikus tárhelyén. A tapasztalatok azt mutatják, az új eljárás egyre inkább beépül a gyakorlatba, amit az is jelez, hogy az előző kampányokhoz képest a felére csökkent a telefonos adózói megkeresések száma.

Az előzetes elemzés és az adózók válaszai egyaránt arra világítottak rá, hogy a hibák elsöprő többsége az M-lapok hiányából fakadt: a foglalkoztatást ugyan bejelentették, de a járulékbevallás részletező adatai elmaradtak. A rendezetlen közterhek csaknem 64 százalékára vonatkozóan érkezett pótlólagos bevallás az adategyeztetés alapján. Ugyanakkor ezeknek csak mintegy 45 százalékához kapcsolódott tényleges befizetés. Ez arra utal, hogy míg a könyvelők többnyire elvégzik az adminisztratív korrekciókat, az adózók konkrét fizetési hajlandósága jóval visszafogottabb – állapította meg a NAV. Az adategyeztetési eljárás mérlege azt mutatja, hogy a megkeresett adózók 78 százaléka kitöltötte a kérdőívet, és az azonosított eltérések 56 százalékát rendezték is. 

Mindössze 11 esetben volt szükség bírság alkalmazására a kérdőív be nem küldése miatt. 

Azoknál, akik ugyan kitöltötték a kérdőívet, de kötelezettségeiket nem rendezték, a NAV ellenőrzést indított, míg a részben teljesítőket támogató eljárással segítette. A tapasztalatok alapján az eljárás nemcsak a véletlen adminisztratív hibák gyors javítását teszi lehetővé szankciók nélkül, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy az adózók hosszú távon tudatosabban és fegyelmezettebben teljesítsék bejelentési és bevallási kötelezettségeiket. A NAV továbbra is folytatja az adatelemzésen alapuló megkereséseket, hogy az ellenőrzési kapacitásokat a tényleges mulasztásokra összpontosíthassa, miközben támogatja azokat az adózókat, akik készek a gyors és együttműködő korrekcióra – közölte az adóhatóság.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.