NAV bejelntés: pozitív a mérleg

A NAV kockázatelemzése előzetesen 568 eltérést azonosított, amelyek összesen 352 foglalkoztatottat és 3105 munkanapot érintettek. A hivatal ezen eltérések miatt kereste meg a kiválasztott adózókat. Az adategyeztetés ezúttal is az Ügyfélportálon zajlott, egy egyszerű, néhány kérdéses online kérdőív kitöltésével – ismertette a hivatal.

Az egyszerűsítt foglalkoztatással kapcsolatos bejelentésben mulasztók többsége együttműködött az adóhatósággal

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A folyamat során az adózók és könyvelőik együttműködők voltak, a megkeresettek csaknem fele már az első napon átvette az értesítést az elektronikus tárhelyén. A tapasztalatok azt mutatják, az új eljárás egyre inkább beépül a gyakorlatba, amit az is jelez, hogy az előző kampányokhoz képest a felére csökkent a telefonos adózói megkeresések száma.

Az előzetes elemzés és az adózók válaszai egyaránt arra világítottak rá, hogy a hibák elsöprő többsége az M-lapok hiányából fakadt: a foglalkoztatást ugyan bejelentették, de a járulékbevallás részletező adatai elmaradtak. A rendezetlen közterhek csaknem 64 százalékára vonatkozóan érkezett pótlólagos bevallás az adategyeztetés alapján. Ugyanakkor ezeknek csak mintegy 45 százalékához kapcsolódott tényleges befizetés. Ez arra utal, hogy míg a könyvelők többnyire elvégzik az adminisztratív korrekciókat, az adózók konkrét fizetési hajlandósága jóval visszafogottabb – állapította meg a NAV. Az adategyeztetési eljárás mérlege azt mutatja, hogy a megkeresett adózók 78 százaléka kitöltötte a kérdőívet, és az azonosított eltérések 56 százalékát rendezték is.

Mindössze 11 esetben volt szükség bírság alkalmazására a kérdőív be nem küldése miatt.

Azoknál, akik ugyan kitöltötték a kérdőívet, de kötelezettségeiket nem rendezték, a NAV ellenőrzést indított, míg a részben teljesítőket támogató eljárással segítette. A tapasztalatok alapján az eljárás nemcsak a véletlen adminisztratív hibák gyors javítását teszi lehetővé szankciók nélkül, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy az adózók hosszú távon tudatosabban és fegyelmezettebben teljesítsék bejelentési és bevallási kötelezettségeiket. A NAV továbbra is folytatja az adatelemzésen alapuló megkereséseket, hogy az ellenőrzési kapacitásokat a tényleges mulasztásokra összpontosíthassa, miközben támogatja azokat az adózókat, akik készek a gyors és együttműködő korrekcióra – közölte az adóhatóság.