Az 1956-os forradalom visszhangja a nagyvilágban - „Egy nép kiáltott, aztán csend lett”

Az 1956-os forradalom leverése után óriási szolidaritás bontakozott ki világszerte a magyar ügy mellett. Ezt az is elősegítette, hogy a magyar forradalom és a szabadságharc híre a földkerekség minden szegletébe eljutott.

Az 1956-os forradalomban nyugati fotóriporter magyar szabadságharcosokat fotóz

Ahogyan Márai Sándor megfogalmazta: „Egy nép kiáltott, aztán csend lett.” A Time magazin az év emberének választotta a magyar szabadságharcost, aki egy szimbolikus figura volt, az egész forradalmat jelképezte (akárcsak 1945-ben az amerikai katona, aki szintén az év embere volt)

Az 1956-os forradalom elismerése: magyar szabadságharcos lett az év embere

A fő alak mögött a képen egy fiatal fiú és egy fejkendős nő is feltűnik, mindketten fegyvert tartanak a kezükben. Alakjuk a művész szándéka szerint annak állít emléket, hogy a magyar szabadságharcban nemcsak férfiak, hanem számos fiatal „pesti srác” és nő is bátran részt vett. A háttérben a forradalom jelképei tűnnek fel: egy hatalmas, lyukas nemzeti zászló, a pesti bérházak golyónyomoktól sebzett homlokzatai, az utcán heverő törmelékek és egy lángoló szovjet tank.

1956-os forradalom emlékére: Az Év embere egy budapesti házfalon 2019-ben. forrás. Wikimedia Commons.

Az 1956-os forradalomról készült képek közül érdemes kiemelni John Sadovy alkotásait. A Time fotóriportere megmutatta a forradalom minden arcát: mosolygó fegyvereseket, de a lincseléseket és a Köztársaság téri véres eseménysorozatot is. Ott, a Köztársaság téren hunyt el újságírói hivatásának teljesítése közben az egyik francia kollégája, aki szintén a forradalmat jött fényképezni Budapestre. A magyar menekültekről készített képek közül kiemelkedik Ata Kando sorozata. Ő az andaui hídnál fényképezett. Az andaui híd egy kis fahíd az osztrák–magyar államhatáron, a Hanság-főcsatorna felett. Az 1956-os forradalom után 200 ezer ember hagyta el Magyarországot az időlegesen nyitott nyugati határokon.

Az andaui híd ezekben a napokban vált a szabadság és a segítőkészség szimbólumává.

A híd hét méter hosszú és két méter széles volt. A hidat a második világháború előtt csak a helyi földtulajdonosok használták, először 1947-48-ban menekültek rajta elűzött németek. Itt nagyjából 70 ezer ember menekült át az 1956-os forradalom bukása után, majd a hidat 1956. november 21-én – hogy megakadályozzák a menekülést – a szovjet katonák felrobbantották.