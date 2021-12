Soha nem látott pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok négy hónap alatt

Végére ért a nyugdíjprémium és a kiegészítő nyugdíjemelés kifizetésének folyamata. – Több ok miatt is különleges helyzet a mostani – vélekedett a juttatások folyósítása kapcsán a Mediaworks Hírcentrumának kérdésére a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András államtitkár szerint egyrészt válságos időszakot élünk, a koronavírus-járvány most is megnehezíti mindennapjainkat. Ehhez képest mégsem gazdasági visszaeséssel kell számolni, és szóba sem jön megszorítás.

Magyarország gazdasága – köszönhetően részben a jól irányzott és ütemezett kormányzati intézkedéseknek – duzzad az erőtől, a kiemelkedő teljesítményből pedig mindenki részesülhet: a jövedelemadó eltörlése révén a fiatalok, a támogatások és a családi adó-visszatérítés formájában a gyermekes szülők és extra juttatásokkal a nyugdíjasok

– magyarázta a miniszterhelyettes. Megemlítette: különleges az is, hogy idén minden nyugdíjas a lehető legmagasabb összegű, vagyis nyolcvanezer forintos prémiumot kaphatott.

– Az elmúlt napokban mintegy kétszázmilliárd forintot vett kézhez a prémiumban részesülő 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy

– ismertette a számokat az államtitkár, hozzátéve: ugyanennyien kapták már meg a nyugdíj-kiegészítést is, amely összességében több mint ötvenmilliárd forint pluszpénzt jelentett.