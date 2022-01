A miniszter hangján szólalt meg a szuperszámítógép

Átadták az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és az OTP Bank együttműködésében épülő, Európa legfejlettebb szuperszámítógépe hardverének első, önállóan működő egységét – a gép Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hangján szólalt meg hétfőn Budapesten, az OTP Bank székházában.

A hároméves fejlesztés teljes költsége 7,3 milliárd forint, ebből 2,5 milliárd forintot biztosít az ITM.

Az eseményen Palkovics László kiemelte: a kormány célja, hogy 2030-ra még versenyképesebbé tegye az országot, ezért az állami és piaci szféra folyamatos és szoros együttműködésére van szükség. Az egyik ilyen terület a mesterséges intelligencia felhasználása.

A szuperszámítógéppel a legkorszerűbb, mesterséges intelligencián (MI) alapuló, öntanuló, magyar nyelvi modellt fejlesztenek, ami egyebek mellett telefonos ügyfélszolgálatokon képes kezelni akár a teljes banki folyamatot. A magyar nyelvi modell elkészítése három hónapot vehet igénybe.

Palkovics László kiemelte: a kormány célja az MI alkalmazásával gyorsabb és hatékonyabb szolgáltatások nyújtása magyar nyelven a közigazgatás, az oktatás és az üzleti élet területén is. A magyarul bevitt adatokat a szuperszámítógép képes lesz a mindennapi élet egyéb területein is alkalmazni.

A most induló fejlesztés nemcsak egy „szűk szókincsű szótár” lesz, amit megért a gépi MI-alkalmazás, hanem természetes nyelven, akár egyénhez igazított többféle megfogalmazással is lehet vele beszélgetni.

A jelenlegi öntanuló magyar modell az OTP-csoport ügyféladatain alapul majd. Ezek alapján fognak egy olyan modellt kidolgozni, amely alkalmas lesz arra, hogy a magyar nyelvű ügyfélbeszélgetésből automatikusan felismerje az ügyfél szándékát, és a legjobb megoldást nyújtsa. Az új gép képes lesz a teljes magyar nyelv feltérképezésére, beleértve az összes nyelvjárást. A gépi tanulási algoritmusoknak nagy számítási teljesítményre van szükségük, ezért a most indult projektnek nagy mennyiségű, nagyjából 26-28 petaFlops szuperszámítógépes kapacitást kell biztosítania.

A projekt nagy hatással lesz a magyar gazdaságra, számos külföldi cég terjesztheti ki a tevékenységét az országra, mindemellett a magyar nyelv megőrzéséhez is hozzájárul. A pénzügyi világ mellett a kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik majd a fejlesztést, ahogy a vállalkozások k+f tevékenységéhez is hozzájárul.

A miniszter felidézte, hogy hamarosan megérkezik a Komondor nevű szuperszámítógép, amelynek Debrecen ad otthont, és az egyetemi kutatások támogatását végzi majd.