Tovább nőhetnek az ingatlanárak

Megtorpantak a beruházók az utolsó negyedévben, amikor Budapesten összesen 390 folyamatban lévő fejlesztést jegyeztek, amelyek keretében 29 600 lakás épült. Ezen projektek száma 10,6 százalékkal, a lakások száma pedig 6,4 százalékkal volt alacsonyabb, mint a 2020-as év hasonló időszakában, mivel a beruházók és a kivitelezők óvatosabb tempóra váltottak a pandémia okozta sok miatt.

Ennek megfelelően éves összevetésben az utolsó hónapokban 16 százalékkal alulmaradt a tervezett ingatlanberuházások aránya, ami a lakásállomány harminc százalékára, 8 850 lakásra szólt.

Decemberre viszont visszabillent az építőipari vállalkozókedv, az új projektek és a lakások száma is jelentősen nőtt, amikor 46 új projekt és 2450 lakás jelent meg az online hirdetési felületeken. Egy évvel korábban, 2020 decemberében 25 projektben 1075 lakást kínáltak.

Még mindig a budai oldal a felkapottabb az ingatlanpiacon Fotó: Jászai Csaba/MTI

A lakásszám mellett nőtt a meghirdetett projektek kínálati ára is – hívta fel a figyelmet Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Eszerint az átlag 1,228 millió forint volt négyzetméterenként, ami 14,5 százalékos növekedést jelent a 2020-as negyedik negyedévhez képest. A kerületek között hagyományosan jelentős a szórás.

Az átlagos kínálati ár 776 ezertől 2,2 millió forintig terjedt négyzetméterenként. A projektek között még drámaibb a különbség: a legalacsonyabb projekt átlagára 614 ezer, a legdrágábbé pedig 3,68 millió forint. Előbbi a XIV., utóbbi a XII. kerületben fordult elő.

A legdrágább kerületek továbbra is a legfelkapottabb városrészekben vannak. Vezeti a listát a XII. kerület 2,2 millió forintos átlagértékkel, amit az V. kerület kétmilliós, majd a II. kerület 1,95 millió forintos négyzetméterárával követ. A legkedvezőbb árfekvésű lakások a külső városrészekben épülnek, és például a XXIII. kerületben 776 ezertől, a XX. kerületben nyolcszázezertől, a XIX. kerületben 825 ezer forinttól érhetők el négyzetméterenként.

– Az inflációs bizonytalanságnak és a Zöldotthon programnak köszönhetően az új lakások piacán is nagyobb számban jelenhetnek meg a befektetők, ami az árak további növekedését eredményezheti

– mondta Soóki-Tóth Gábor.

A legtöbb projekt továbbra is a XIII. kerületben, a régi ipari területek helyén épül. A kerületen belül, de a fővárosban is Angyalföld évek óta listavezető, a városrész az épülő lakások számában is első. A budai oldalon a XI. kerület emelkedik ki 45 projekttel és hétezer lakással. Budapest déli részén pedig, a XX., XXI., XXII., XXIII. kerületekben épül a legkevesebb projektben a legkevesebb lakás.