Kiváló negyedévet zárt a Richter

Az egy évvel korábbi adatokhoz képest 17 százalékkal nőtt a Richter árbevétele, a fő húzóerő továbbra is a cariprazine hatóanyag, amely 6 évvel a bevezetés után még mindig két számjegyű mértékben nő. A kilátásokkal kapcsolatban jó hír, hogy 2021. október végén a Richter bejelentette, hogy az USA-ban lezárult mindkét harmadik fázisú klinikai vizsgálat, amelyek célja igazolni a cariprazine hatásosságát, biztonságosságát és tolerálhatóságát a major depresszió kiegészítő kezelésében. A klinikai vizsgálatok pozitív eredményeire, valamint az összes rendelkezésre álló adatra alapozva amerikai partnere, az AbbVie kiegészítő engedélykérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához, hogy a cariprazine használatát kiterjesszék az MDD kiegészítő kezelésére. Ha ez meglesz, újabb jelentős növekedés elé nézhet a cariprazine árbevétele. A Richter üzemi eredménye a negyedik negyedévben 27 százalékkal nőtt, az adózott eredmény pedig 116 százalékkal.

A cég várható idei évéről Bogsch Erik, az igazgatóság elnöke számolt be. Elmondta, hogy ő már két orosz válságot átélt (1998-ban és 2014-ben), ezért a mostaniról is úgy gondolja, hogy túljut rajta a cég. A rubel összeomlása persze nem tesz jó a cégnek, azonban eddig idővel mindig stabilizálódott az orosz fizetőeszköz, hogy most ez hogy lesz-e, az persze kiszámíthatatlan. 1998-ban még óriási jelentősége volt az exszovjet piacoknak a Richter számára, akkor a cég még úgy is szállított, hogy átmenetileg fizetési nehézségek voltak, így viszont megőrizte a piacot, sőt, növelte részesedését. 2013-ra ismét csúcsra szaladt az értékesítés, azonban 2014-ben ismét zuhant a dollárban számított adat.

Az utóbbi években viszont az értékesítés az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már jócskán meghaladta a FÁK-országokbelit, (tavaly 17 százalék volt az orosz rész az árbevételben, a nyereséget pedig döntő részben a cariprazine termeli. Így még az orosz és ukrán piacok szinte átmeneti befagyása sem rengetné meg a Richtert, ma már erősen diverzifikált az exportja.

Az orosz háború előttig a cég az idei évre is két számjegyű növekedést várt, most ezt nehéz fenntartani. A rubel árfolyama meghatározhatatlan, Ukrajnába nem lehet szállítani, Oroszországban a helyzet szintén bizonytalan (jóllehet felvásárlás van a patikákban). A pénzügyi szankciók miatt felmerül, hogy nem tud az orosz vevő fizetni és a pénzt Magyarországra juttatni. Hogy ez milyen távon marad fenn, az természetesen megint csak meghatározhatatlan.

Mindazonáltal a cég elérheti a tavalyi árbevételt euróban akkor is, ha igen rossz helyzet marad az ukrán és orosz piacon, hiszen az egyéb piacokon még mindig erős növekedés van. Az üzemi eredmény viszont valószínűleg nem érhető el. A tavalyi eredményekkel a részvény nem drága, 10 alatti P/E értéken forog. A hétfői kereskedésben a részvény kismértékben csökkent, az előző napokban a piac úgy tűnik, beárazta az orosz és ukrán piaci eseményeket.