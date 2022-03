Indokolatlan a sorban állás a benzinkutaknál

Több benzinkútnál autósok tömegei állnak sorban az üzemanyagért, holott eddig sem volt és a közeljövőben sem várható az egész országra kiterjedő ellátási probléma. Ennek ellenére néhány helyen most mégis azt tapasztalják az autósok, hogy nem jutnak normál gázolajhoz vagy 95-ös benzinhez, de ez részben éppen az indokolatlan pánikfelvásárlás következménye.

A régiós viszonylatban alacsony magyarországi üzemanyagárakra reagálva az utóbbi hetekben nagyot ugrott a kereslet a hazai töltőállomásokon.

A Holtankoljak.hu legutóbbi becslése szerint a literenként 480 forintos árstop nélkül a 95-ös benzin egységára most körülbelül 594 forint lenne, a gázolajé pedig 640 forint, és ehhez hasonló szintekre jutottak az árak a környező országokban. Ausztriában jelenleg mindkét üzemanyagért literenként 580 forint feletti összegeket kérnek, de Szlovákiában már 601 forint a benzin és 566 a dízel literje, és Romániában is bőven 540 forint feletti az árazás.

Vagyis sokaknak megéri átjönni a határon egy-egy tank benzinért, és a nemzetközi közúti teherforgalom résztvevői is inkább a magyar határokon belülre időzítik a tankolást.

Mindezek ellenére sem indokolt megrohamozni a kutakat. Ahogyan a Mol is közölte a távirati irodával:

Magyarország kőolajellátása zavartalan, a Mol készletei, termelése és finomítói kapacitása elegendő ahhoz, hogy az ország üzemanyagigényét lefedje.

A vállalat hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztói igények ellenére is ki tudja szolgálni a hazai autósokat, hiszen jelenleg is teljes kapacitással, a szokásos mennyiségben állítja elő az üzemanyagot. Érdemes kiemelni azt is, hogy az elmúlt hetekben soha nem látott szintre emelkedtek a kőolaj világpiaci jegyzésárai, emellett sok európai ország az orosz–ukrán háborúra reagálva, nem vesz át orosz kőolajat, amit pótolni időbe telik. A Mol esetében nincs ilyen probléma. – Szeretném hangsúlyozni, hogy a Mol a jelenlegi helyzetben is képes ellátni az országot üzemanyaggal. Viszont szükséges kiemelni, hogy a töltőállomások leterheltségét a korábbihoz közeli szintre kell visszaállítanunk. Ez a legfontosabb lépés, mivel jelentősen megnőtt a kereslet az üzemanyagok iránt – mondta Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

Sokaknak megéri átjönni a határon egy-egy tank benzinért Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Pesti Tamás

Ennek érdekében néhány vállalat korlátozásokat vezetett be, de csak olyan mértékűeket, amelyek a normális mennyiségű tankolást nem akadályozzák. A Shell éppen tegnap óta maximálja 106 – harminc budapesti és 76 vidéki – töltőállomásának kisnyomású kútoszlopain bruttó 25 ezer forintban az egyszeri vásárlást minden üzemanyagtípus esetén. Emellett érvényben tartja a február 22. óta érvényes, tranzakciónkénti százliteres limitet a nemzetközi tranzitútvonalak mellett fekvő 12 állomásán.

A Mol március 2-ával vezette be a százliteres tankolási limitet, ami bőven felette van egy átlagos jármű kapacitásának. A kamionokat, buszokat és mezőgazdasági gépeket Mol-üzemanyagkártyával továbbra is limit nélkül lehet feltölteni. Ha nem járműbe, hanem valamilyen tartályba tankol a Mol-kártyás ügyfél, a nagynyomású oszlopon ötszáz liter a megengedett limit. Az a szóbeszéd viszont teljesen alaptalan, amely szerint a Mol egyes kútjain leszerelte volna a 95-ös benzin és a normál gázolaj töltőpisztolyait, hogy ott csak prémium üzemanyagokat értékesítsen. A vállalat a Magyar Nemzetnek megerősítette, hogy mindkét típust minden kúton biztosítja, töltőpisztolyok leszereléséről szó sincs.

Eközben a kormány rendeletben kötelezte az üzemanyagtöltő állomásokat, hogy biztosítsák a 3,5 tonnát meg nem haladó tehergépkocsik, traktorok és mezőgazdasági erőgépek töltését – számolt be róla a Magyar Nemzet. Cserébe a kis kutak üzemeltetői az árstoppal érintett üzemanyagok értékesítése után literenként húsz forint támogatást kaphatna három hónapon át.

