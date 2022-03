Veszélyben az AdBlue adalék gyártása

Az orosz kereskedelmi minisztérium felszólította az ottani műtrágyagyártókat, hogy egyelőre ne exportálják termékeiket, valamint az olyan köztes termékeket, mint a karbamid és az ammónia, mivel a szankciók miatt a kikötőkben nem áll rendelkezésre elegendő szállítási kapacitás.

A karbamidra az AdBlue adalékanyag előállításához van szükség, amely elengedhetetlenül szükséges az Euro 6-os dízelmotoros teherautók üzemeltetéséhez. A karbamidot ammónia, levegő és víz szintézisével állítják elő. Az ammónia előállításához pedig általában földgázt használnak, amelynek ára jelenleg emelkedik. Ezért a BASF német vegyipari óriás már csökkentette az ammóniatermelést.

Az Argusmedia árügynökség szerint egyes nagy fogyasztók már most is készletezik az AdBlue-t. Sok piaci szereplő feltételezi, hogy az AdBlue elérhetősége csökkenni fog, mivel az adalékanyagot előállító üzemeket leállítják. A horvátországi Husain és a lengyelországi Police AdBlue-gyártó üzeme szintén csökkentené termelését.

Az árügynökség kommentárja szerint a nagykereskedők már reagáltak a kereslet növekedésére, és csak korlátozott mennyiséget értékesítettek, valamint az árszintet megemelték. Előfordulhat, hogy akár 170 százalékkal drágul az adalék.

A fejlemények miatt a BWVL felszólította az EU vezetőit, hogy foglalkozzanak az AdBlue lehetséges hiányával. – A szállítási ágazat valamennyi érdekeltje asztalhoz ül és megvitatja a szóba jöhető megoldásokat – mondta Markus Olligschläger, a BWVL vezérigazgatója a Logistik-heute-nak. Ez magában foglalhatja az energiaköltségek csökkentését, az AdBlue használatával kapcsolatos technikai változásokat és a jogi keretfeltételeket. Olligschläger szerint ugyanis az AdBlue esetleges hiányát illetően most teljesen más a helyzet, mint egy évvel ezelőtt. A gazdasági károkat már elsősorban az ukrajnai háború és a kapcsolódó szankciók számos következménye okozza.

Az orosz–ukrán konfliktus, valamint az arra válaszul meghozott szankciók következtében számos alapanyag és alkatrész hiánya akadályozza az európai autógyártók termelését. Oroszország jelentős nikkelkitermelő és -exportőr, ha ez az áru kiesik a piacról, az további áremeléshez vezet.

A világ nikkeltermelésének mintegy 10 százalékát adja Oroszország, de az akkumulátor minőségű kínálat terén a Nornickel nevű orosz cég részesedése még ennél is nagyobb. Jelentős termeléskieséshez vezetett Európában a kábelkorbácsok hiánya is. Ukrajnában a Leoni és számos más beszállító, köztük a német Forschner, Kromberg & Schubert, Prettl és SEBN, valamint a japán Yazaki, jelentős kábelköteggyártó kapacitást épített ki, alapozva az alacsony bérköltségre. Az így előállt alkatrészhiány érintette a VW több gyárát is, a hozzá tartozó Porsche sportautógyártó pedig le is állította lipcsei üzemét. A BMW és a Daimler ugyancsak megérezte az alkatrész hiányának hatását.