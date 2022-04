Nagyobb figyelem a hiteltörlesztésnél

Módosította ajánlását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a késedelmes hitelesek, lízingesek helyzetének rendezésére. A megújított ajánlás célja a fizetési késedelemmel érintett lakossági hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések esetében az adós fizetőképessége helyreállításának elősegítése, az ügyfél fogyasztóvédelmi lehetőségeinek tisztázása, egységesen alkalmazva a vonatkozó jogszabályokat. A tegnapi közlemény szerint a jegybank elvárásai bővültek: a lakossági jelzáloghitelek mellett már a fizetési késedelemmel érintett valamennyi lakossági hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésre kiterjednek.

A megfogalmazott célok elérése érdekében az MNB számba vette és rögzítette azokat a minimális követelményeket, amelyek betartását a kölcsönszerződés felmondása előtt, az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében elvár a pénzügyi intézményektől.

Az ajánlás például kitér arra is, hogy milyen késedelmes összeg esetén szükséges felvenni a kapcsolatot az ügyféllel. A fizetési késedelemmel érintettek egységes kezelése érdekében a jegybank meghatározta a kapcsolatfelvétel során alkalmazható kommuniká­ciós csatornákat, valamint a kapcsolatfelvételek időzítését és gyakoriságát is.

Az ajánlás emellett átlátható és közérthető információcserét, valamint díjszabást ír elő a fizetési késedelem kezelésével kapcsolatosan.

Az MNB többek között elvárja, hogy a pénzügyi intézmény a honlapján a fizetési nehézség és fizetési késedelem kezelésével kapcsolatos aloldalt hozzon létre, ahol valamennyi információ és tájékoztatás egy helyen, rendszerezve, átláthatóan elérhető legyen az adósok számára.

Az MNB javasolja, hogy ezen az oldalon ábrával szemléltesse az intézmény a fizetési késedelem következtében felmerülő fizetési kötelezettségeket. Így például azt, hogy az egyes kamatokat, díjakat, költségeket, mely esetekben, milyen mértékben és milyen gyakorisággal számíthatják fel, és azok mennyire növelhetik a tartozás összegét. Sőt tisztázni kell azt is, hogy a fizetési késedelem miatt a folyósító intézmény akár fel is mondhatja a kölcsönszerződést. Az MNB ugyanakkor elvárja, hogy a hitelező intézmények ténylegesen felmerülő és arányos díjakat, költségeket alkalmazzanak.

A jegybank elvárásként fogalmazta meg azt is, hogy a pénzügyi intézmények előre dolgozzanak ki olyan módszereket, intézkedési csomagokat, amelyek megoldást jelenthetnek: akár a törlesztés átütemezésével vagy a futamidő meghosszabbításával.

Az MNB megújított ajánlását 2022. szeptember 1-jétől kell alkalmazniuk a pénzügyi intézményeknek.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Katona Vanda)